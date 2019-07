Story of Seasons: Reunion in Mineral Town für Switch angekündigt

Marvelous hat Story of Seasons: Reunion in Mineral Town für die Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel ist ein Remake der beiden Game Boy Advance Titel Harvest Moon: Friends of Mineral Town und Harvest Moon: More Friends of Mineral Town. In Japan wird das Spiel am 17. Oktober 2019 erscheinen.

Ob Story of Seasons: Reunion in Mineral Town auch in Europa veröffentlicht wird, ist aktuell unklar. Bisher gibt es keine offizielle Ankündigung. Eine Veröffentlichung ist allerdings nicht unwahrscheinlich. Die Reihe erfreut sich auch hier großer Beliebtheit. Daher dürfte eine Ankündigung nur eine Frage der Zeit sein.

Quelle: Marvelous via Gematsu

Bildquelle: Marvelous