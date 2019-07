DAEMON X MACHINA Orbital Limited Edition für Europa angekündigt

Am 13. September erscheint das Spiel DAEMON X MACHINA für die Nintendo Switch. Dieses wird in Europa auch in der Orbital Limited Edition veröffentlicht, wie Nintendo heute bekannt gegeben hat. Die Sammlerausgabe beinhaltet neben dem Spiel eine 18 cm große Arsenal-Figur, ein 100-seitiges Artbook und ein SteelBook. Unten findet ihr eine Grafik, auf der die Limited Edition mit ihren Inhalten abgebildet ist.

DAEMON X MACHINA ist ein Mecha-Action-Spiel, in der ihr die Welt vor Maschinen beschützt. Diese werden von einer hochentwickelten KI gesteuert und sind außer Kontrolle geraten. Um auf dem Schlachtfeld gegen die Maschinen zu bestehen, schlüpft ihr in Kampfanzüge, genannt Arsenals.

Quelle: Nintendo Pressemitteilung

Bildquelle: Nintendo