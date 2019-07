Story of Seasons: Reunion in Mineral Town – Release in Europa bestätigt, Trailer

Kürzlich kündigte Marvelous das Spiel Story of Seasons: Reunion in Mineral Town an. Ein Remake der beiden Spiele Harvest Moon: Friends of Mineral Town und Harvest Moon: More Friends of Mineral Town. Inzwischen wurde auch bestätigt, dass das Spiel in Europa erscheinen wird. Wann das Game für die Nintendo Switch bei uns veröffentlicht wird, ist aktuell jedoch noch unbekannt. In Japan ist am 17. Oktober Release.

Einen ersten Story of Seasons: Reunion in Mineral Town Trailer hat Marvelous ebenfalls veröffentlicht. Das Video steht aktuell nur in einer japanischen Version zur Verfügung. Im Trailer könnt ihr einen Blick auf die überarbeitete Grafik werfen. Die Originalspiele erschienen für den Game Boy Advance.

Quelle: Marvelous

Bildquelle: Marvelous