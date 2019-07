The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – Trailer zum Kampfsystem

Am 27. September erscheint das JRPG The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III für die PlayStation 4. Inklusive einem überarbeiteten Kampfsystem, welches der neueste Gameplay Trailer vorstellt. Dieser trägt den Namen „Trial by Fire“.

Das Kampfsystem des Rollenspiels wird unter anderem um die neuen Features Brave Order und Break System erweitert. Mit einer Brave Order könnt ihr eure Party supporten. Für den Einsatz müsst ihr sogenannte Brave Points (BP) ausgeben, die ihr im Kampf sammelt. Mit der Brave Order von Rean könnt ihr beispielsweise den verursachten Schaden und die verdienten CP erhöhen. Während diese Order nur wenig BP kostet, ist die Order von Altina deutlich kostenintensiver. Dafür reflektiert sie kurzzeitig gegnerische Angriffe.

Für das neue The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III Break System wurde dem Spiel eine neue Break Leiste hinzugefügt. Reduziert ihr diese Leiste im Verlauf des Kampfes auf null, wird der entsprechende Feind in den Break Status versetzt. Dadurch erhaltet ihr sogenannte Break Effekte. Der Gegner nimmt mehr Schaden, lässt ein Item fallen, verliert sämtliche Status Buffs und all eure Angriffe werden den Feind aus dem Gleichgewicht bringen.

Quelle: NIS America Pressemitteilung

