Der Weekly #Forzathon setzt einen Renntruck von Mercedes-Benz voraus. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 28 – Über die Straße gibt es die passenden Lösungen.

Kapitel 1 – Schwergewicht

Für den Forzathon braucht ihr den 2015 Mercedes-Benz #24 Tanpool24 Racing Truck (500.000 Credits). Zunächst ohne Tuning.

Kapitel 2 – Zugkraft

Achtung Übersetzungsfehler! Gewonnen werden müssen 3 Straßenszene-Veranstaltungen (dunkelblaues Symbol). Ihr braucht kein Tuning. Trucks sind für die Rennen schlecht geeignet. Stellt also eventuell die Drivatare auf Anfänger und startet so von Position 3. Als Rennen eignet sich „Edingburgh, New Town“. Nach einigen Kurven gehört die Führung euch. Die Strecke ist sehr eng. Sitzen euch Drivatare im Nacken, drängt ihr sie dank der Größe des Trucks ab oder hindert am Überholen.

Kapitel 3 – Auf Bewegung optimiert

Achtung Übersetzungsfehler! Ihr müsst bei einem (!) Blitzer drei Sterne schaffen. Kapitel 3 erfordert ein Tuning. Zum Beispiel „Max Tune“ von „SimpleAsPye“. Ein geeigneter Blitzer ist „Astmoor“ (225,3 km/h). Anfahren solltet ihr von Osten.

Kapitel 4 – Schneemann

10 Lackschaden-Fähigkeiten sind eure letzte Aufgabe. Fahrt auf die Autobahn und streift mit Vorsicht Fahrzeuge. Kollisionen müssen vermieden werden. Gebt mit Bedacht Gas, für mehr Kontrolle. Große Fahrzeuge (zum Beispiel Transporter) erleichtern die Fähigkeit.

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Herbst über weitere Aktivitäten freuen.

Wenn ihr Lust auf andere Herausforderungen habt, könnt ihr an der Community Challenge teilnehmen. Davon gibt es auch eine kreative Variante. Schaut Mal vorbei, wenn ihr möchtet.