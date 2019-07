Star Citizen Alpha 3.6 ist Live und bringt eine ganze Reihe an Gameplayverbesserungen für die Weltraumsimulation. Darunter ein neues Law-System, mit einer Reihe von Gesetzen und unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten – je nach Planet/Fraktion. Schmuggeln, das Töten anderer Spieler oder bewaffnete Überfälle werden von den Fraktionen unter Strafen gestellt. Wobei Regeln und Strafen je nach Fraktion/System unterschiedlich ausfallen können. Die Strafen reichen von einfachen Geldbußen bis zu Kill-On-Sight-Aufträgen, bei denen Autoritäten und andere Spieler die Verbrecher jagen und eliminieren. Einher mit dieser Änderung geht auch die Möglichkeit für Spieler sich als Kopfgeldjäger die Brötchen zu verdienen.

Eine weitere Änderung bieten die großen Raumstationen, die jetzt unterschiedlich generiert sind und die Immersion der Welt steigern sollen. Das Innere der Stationen soll ab Alpha 3.7 ebenfalls verschieden generiert werden und somit den Spielern mehr Abwechslung bieten. Waschechte Weltraumabenteurer dürfen sich über die Möglichkeit freuen nun fast jedes Raumschiff im Spiel mit Ingame-Credits erwerben zu können. Apropos Erwerb: Mit der Veröffentlichung wurde ein neues Fahrzeug angekündigt die „Anvil Ballista“. Hierbei handelt es sich um eine mobile Artillerie, die in der Lage ist, Raumschiffe mit Raketen vom Boden aus abzufangen. Als Unterstützung findet auf ihr noch ein schwerer Geschützturm Platz. Neu ist auch der Snuff-Fighter Kruger Intergalactic P-72 Archimedes der einem Luxusweltraumgleiter entspricht.

Mit Star Citizen Alpha 3.6.X werden in Kürze die überarbeitete AEGIS Vanguard Warden und die Origin 890 Jump Einzug ins Spiel erhalten. Bei der Origin 890 Jump handelt es sich um das erste Großkampfschiff, welches in das Universum von Star Citizen Einzug hält. Star Citizen Alpha 3.6 steht ab sofort zum Download bereit. Die volle Liste an Änderungen findet hier hier: https://robertsspaceindustries.com/spectrum/community/SC/forum/4/thread/star-citizen-alpha-3-6-0-live-2247930-patch-notes.