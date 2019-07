Für den aktuellen Weekly Forzathon ist der 1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II gefragt. Eine gute Gelegenheit, das Design der Mai Challenge Mal wieder auszuführen. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 30 – Tourenwagen habe ich die vier Kapitel abgeschlossen.

Kapitel 1 – Hohe Nachfrage

Der Weekly #Forzathon verlangt dieses Mal mit dem 1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II ein spezifisches Fahrzeug. Sollte euch der Wagen fehlen, könnt ihr ihn für 150.000 Credits – oder eventuell günstiger im Auktionshaus – kaufen.

Kapitel 2 – Autobahn

Es gilt 3 Sterne bei beliebigen Blitzern zu verdienen – insgesamt. Ihr könnt euch also einen einfach Blitzer wie „Astmoor“ rauspicken. Ein Tuning ist für das Kapitel nicht notwendig, da es genügt das Geschwindigkeitsziel für einen Stern zu erreichen. Ihr könnt in dem Fall den Blitzer einfach zwei weitere Male erledigen und die Aufgabe ist erledigt. Bei dem genannten Blitzer schafft ihr aber auch ohne Tuning und Feineinstellung die drei Sterne.

Kapitel 3 – Sauberer Sieg

Für Kapitel 3 müsst ihr ein Rennen fahren, denn es sind 6 Sauberes Rennen Fähigkeiten nötig. Um Ladezeiten zu vermeiden, idealerweise ein etwas längeres Rennen. Für Sauberes Rennen müsst ihr – der Name der Fähigkeit deutet es bereits an – sauber fahren. Kollisionen sind zu vermeiden. Fahrt ihr einen Abschnitt ordentlich, gibt es die Fähigkeit. Welche Stufe der Fähigkeit ist nicht relevant. Auch großartiges, ultimatives … sauberes Rennen zählt. Habt ihr kein Interesse am Rennen, könnt ihr es abbrechen. Für Kapitel 4 müsst ihr allerdings 20 Meilen fahren und ab Abschluss von Kapitel 3 wird im Rennen gezählt. Daher bietet es sich an, die Credits und Einflusspunkte für den Abschluss nicht zu verschenken.

Kapitel 4 – Einführungsrunde

Kapitel 4 verlangt 20 Meilen zu fahren – 32,2 Kilometer. Zählt bei euch der Fortschritt nicht, solltet ihr vorübergehend die Framerate in den Einstellungen auf 30 beschränken. Dies ist zwar nicht ideal für Rennspiele, löst aber üblicherweise das Problem.

Die schnellste Möglichkeit für das Sammeln von Meilen ist die Autobahn, da ihr dort eine hohe Geschwindigkeit erreicht und halten könnt. Grundsätzlich könnt ihr die Meilen jedoch erfahren, wie es euch beliebt. Rennen, quer durch die Landschaft, ein paar Runden durch die Stadt – ganz wie ihr möchtet.

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus über weitere Aktivitäten freuen.

Wenn ihr Lust auf andere Herausforderungen habt, könnt ihr an der totallygamergirl Community Challenge teilnehmen. Davon gibt es auch eine kreative Variante. Schaut Mal vorbei, wenn ihr möchtet.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4