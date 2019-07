Forza Horizon 4 August Community Challenge – DTM

Die „Dreiteilige Totallygamergirl Meisterschaft“ bringt einige Änderungen gegenüber bisherigen Challenges:

nur Straßenrennen, und zwar gleich drei;

ausschließlich Rundstrecken – eine in Edinburgh, zwei in der englischen Landschaft;

drei typische DTM-Autos, wenngleich nicht die aktuellen;

Upgrade Limit S1 900;

drei Strecken, drei Autos – aber: jedes Auto muss verwendet werden, welches Auto auf welchem Rundkurs gefahren wird, ist eure freie Entscheidung;

gewertet wird nur die jeweils beste Rundenzeit, die Summe daraus ergibt die Platzierung.

Die Strecken:

Startpunkt: The Meadows, Sprint

Name: GP von Bamburgh

Jahreszeit: Frühling

Länge: 3 Runden à 3,4 km

Startpunkt: Greendale Super-Sprint

Name: GP von Edinburgh

Jahreszeit: Sommer

Länge: 3 Runden à 2,9 km

Startpunkt: Lakehurst Forest, Sprint

Name: GP von Lakehurst

Jahreszeit: Herbst

Länge: 3 Runden à 5,0 km

Die Rennen sind bewusst auf jeweils nur 3 Runden angesetzt – es ist Sommer und Urlaubszeit. Es gibt aber zu allen Rennen längere Varianten (Namenszusatz „lang“) mit 5 bzw. 4 Runden, die ebenfalls verwendet werden können. Seit ein paar Wochen ist es möglich, bis zu fünf eigene Strecken pro Startpunkt frei zu geben. Sollten noch mehr Runden gewünscht sein, um richtig in den Flow zu kommen, kann gerne auch noch eine zusätzliche Blaupause freigegeben werden.

Die Autos:

2016 Aston Martin Vantage GT 12

2011 Audi RS 5

2016 BMW M4 GTS

Uprade und Tuning:

Limit S1 900;

Das erlaubt beim Aston und BMW durchaus ein paar Möglichkeiten für Anpassungen, beim Audi bleibt sogar viel Platz für eine deutliche Leistungssteigerung.

Hinweis: Da nur die schnellste Rundenzeit gewertet wird, ist die Schwierigkeitseinstellung egal – eine schnelle Runde während des Rennens reicht. Auch wenn man von ganz hinten startet, kann man schon in der ersten Runde eine Bestzeit fahren, da die Rundenzeit erst ab Überfahren der Start-/Ziellinie läuft.

Die KI fährt bei allen Strecken gleich nach dem Start – in jeder(!) Runde – eine kleine Schleife nach rechts. Je höher die Schwierigkeitseinstellung, desto geringer ist das Risiko, dass man bei den kurzen Strecken – vor allem wenn man die längeren Varianten wählt – in der letzten Runde auf die KI aufläuft.

Es gibt außer in Edinburgh, Ambleside und Broadway nur wenige Startpunkte, von denen aus man kurze Rundstrecken entwerfen kann und in Ambleside und Broadway sind die Variationsmöglichkeiten sehr überschaubar. Wenn bei den Saisonmeisterschaften Community Rundkurse zum Einsatz kamen, hatten die immer Rundenzeiten von deutlich über 3 Minuten und waren mit zwei Runden limitiert. Daher ist es unwahrscheinlich, dass in kommenden Community-Challenges wieder Straßen-Rundkurse zum Einsatz kommen werden. Ausgeschlossen ist es nicht – ein oder zwei Stellen gäbe es noch und in Edinburgh sogar viele Möglichkeiten.

Der Stadtkurs führt ausschließlich durch New Town. Dort gibt es breite Straßen, eine ewig lange Gerade, nur 90° Kurven und – zur Abwechslung – einen ¾ Kreisverkehr. Das sollte auch mit S1 gut fahrbar sein. Leider ist es unvermeidlich, dass sich Ampeln, Laternenpfosten, Mülleimer, Blumenkisten und andere zerstörbare Objekte manchmal genau auf der Ideallinie befinden. Dieses Problem gibt es bei den beiden anderen Strecken nicht. Dort sind auch viel höhere Geschwindigkeiten erzielbar.

Durch das unterschiedliche Layout bedarf es sicherlich entsprechender Anpassungen bei den Autos. Insbesondere der Stadtkurs verlangt wohl nach gänzlich anderer Abstimmung für optimale Rundenzeiten als die beiden anderen Strecken. Bamburgh hat etwas mehr enge Kurven, Lakehurst erlaubt die höchsten Geschwindigkeiten.

Meldung der Zeiten

folgt in Kürze

via Discord (Kanal #h4_challenge-zeiten)

per Mail an christine@totallygamergirl.com (Betreff „Forza Horizon 4 August Challenge“)

Spoiler für September Spoiler für September August ist Straße, September wird schmutzig.

Bildquelle: Screenshots von Kmarks Schinar aus Forza Horizon 4