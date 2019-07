Forza Horizon 4 August Community Challenge – DTM Zeiten

Am 01. August 2019 beginnt um 00:01 Uhr die Forza Horizon 4 August Community Challenge – DTM. Üben könnt ihr freilich schon jetzt. In dieser Meldung findet ihr alle wichtigen Details zur nahenden August Challenge, die unter dem Motto DTM läuft. Zum ersten Mal messt ihr euch in drei Rundstreckenrennen, die allesamt über Asphalt führen.

Zeiten, die vor dem 01. August eingereicht werden, fallen leider nicht in die Wertung. Selbiges gilt für Zeiten, die nach dem 31. August gepostet werden.

Der Beitrag hier dient lediglich der Zeitenerfassung. Bitte berücksichtig diese Tatsache und verzichtet in der Kommentarspalte auf Diskussionen. Um diese zu erleichtern, könnt ihr eure Zeiten gerne zusätzlich (!) unter den Challenge Beitrag posten oder sie bei Discord unter #allgemein / #forza-horizon-4-allgemein kommunizieren. Dies gilt auch für Tunings, Tipps und den allgemeinen Austausch zur Challenge.

Das Orga-Team wünscht euch viel Erfolg bei der Jagd nach Bestzeiten und Spaß mit der neuen Challenge.

Bildquelle: Screenshot von Kmarks Schinar aus Forza Horizon 4