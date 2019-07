Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Ocean Sunfish Set im Owner Shop

Wie jeden Mittwoch hat der Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop sein Sortiment geändert. Unter Specials hat Sea Anemones den Platz für Ocean Sunfish geräumt. Wie in den Vorwochen gibt es nur dieses eine Set. Sollten mit Scarlet keine neuen Sets erscheinen, folgen auf dieses Set nur noch die Sets For You und Salmon Roe, ehe die Rotation von vorn beginnen würde.

Ein Swimsuit aus dem Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Ocean Sunfish Set schlägt mit 800.000 Zack Dollar zu Buche. Alternativ könnt ihr mit Premium Tickets (kostenpflichtig über den PlayStation Store / eShop erhältlich) bezahlen. In diesem Fall blättert ihr pro Swimsuit 16 Tickets hin. Das komplette Set kostet 144 Premium Tickets.

Das Ocean Sunfish Set wird bis zum 07. August 2019 im Owner Shop verfügbar sein. Beachtet dabei die Zeitverschiebung. Das Sortiment wechselt bereits in der Nacht. Daher ist es ratsam, Käufe vorher zu tätigen.

Die Charaktere haben folgende Präferenzen:

Ocean Sunfish A: Marie Rose „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Ocean Sunfish B: Nyotengu Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Ocean Sunfish C: Hitomi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Ocean Sunfish D: Ayane „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Ocean Sunfish E: Kokoro „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Ocean Sunfish F: Kasumi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Ocean Sunfish G: Momiji „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Ocean Sunfish H: Helna „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Ocean Sunfish I: Honoka „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Das Beitragsbild zeig Ocean Sunfish A an Marie Rose.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet