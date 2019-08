Pokémon GO August Community Day startet heute

Heute ist der Pokémon GO August Community Day. Das Taschenmonster des Tages ist Trasla – ein Psycho-Pokémon. Das Event startet – wie bereits in den Vormonaten – um 16:00 Uhr. Es ist bis 19:00 Uhr aktiv. Mit der neuen Zeit haben die Entwickler auf die Kritik vieler Spieler reagiert und das Event in die frühen Abendstunden verschoben. So sollen mehr Trainer Gelegenheit haben, am Community Day teilzunehmen.

In aller Kürze

Was und Wann?

Pokémon GO August Community Day, 03. August 2019, 16:00 bis 19:00 Uhr MESZ

Pokémon GO August Community Day, 03. August 2019, 16:00 bis 19:00 Uhr MESZ Besonderes Pokémon:

Trasla

Trasla Entwicklungen:

Kirlia (25 Bonbons), Guardevoir (wenn weiblich, 100 Bonbons) oder Galagladi (wenn männlich, 100 Bonbons)

Kirlia (25 Bonbons), Guardevoir (wenn weiblich, 100 Bonbons) oder Galagladi (wenn männlich, 100 Bonbons) Boni während des Community Day:

Shiny Trasla und Entwicklungen, besondere Attacke „Synchrolärm“ für Guardevoir und Galagladi, wenn ihr Kirlia bis eine Stunde nach Eventende entwickelt, Ei-Distanz zum Ausbrüten auf 1/4 reduziert, 3-stündige Lockmodule

Shiny Trasla und Entwicklungen, besondere Attacke „Synchrolärm“ für Guardevoir und Galagladi, wenn ihr Kirlia bis eine Stunde nach Eventende entwickelt, Ei-Distanz zum Ausbrüten auf 1/4 reduziert, 3-stündige Lockmodule Wetterboost?

windig, bedeckt (hierbei zählt nur das Wetter im Spiel, welches vom tatsächlichen Wetter abweichen kann)

Shop Angebote während des Pokémon GO April Community Day

Community Day Box (480 Münzen): 30 x Hyperball, 2 x Super-Brutmaschine, 2 x Ei-Brutmaschine, 1 x Lockmodul

Spezialbox (480 Münzen: 2 x Premium-Raid-Pass, 1 x Super-Brutmaschine, 2 x Sternenstück, 1 x Ei-Brutmaschine

Superbox (780 Münzen): 2 x Premium-Raid-Pass, 4 x Super-Brutmaschine, 3 x Rauch, 5 x Sternenstück

Hyperbox (1480 Münzen): 17 x Premium-Raid-Pass, 5 x Top-Trank, 5 x Super-Brutmaschine, 6 x Sternenstück

Abenteuerbox (1480 Münzen): 10 x Super-Brutmaschine, 6 x Sternenstück, 3 x Rauch, 8 x Ei-Brutmaschine

Quelle: Niantic

Bildquelle: Niantic