Fire Emblem: Three Houses Tee für zwei Quickguide

In Fire Emblem: Three Houses erhaltet ihr im „Monat der blauen See“ (Kapitel 4) Zugang zu einer Quest mit dem Namen „Tee für zwei“. Diese solltet ihr möglichst zeitnah abschließen, um ein neues nützliches und soziales Feature freizuschalten: Teestunden.

Fire Emblem: Three Houses Tee für zwei Quest Lösung

Die Aufgabe erhaltet ihr von Ferdinand. Dieser erzählt euch von seinem Teeservice, welches er versehentlich zweimal besorgt hat. Ihr sollt für Ferdinand eine Person finden, die das überzählige Service wertschätzen kann. Er übergibt euch das Item, welches ein Geschenk ist.

Bei dieser Person handelt es sich um Lorenz. Sprecht ihn an und wählt die Option „Geschenk“ aus. Dort steht euch „Elegantes Teeservice“ zur Verfügung. Überreicht es, um die Quest abzuschließen.

Sowohl Ferdinand als auch Lorenz könnt ihr kinderleicht ausfindig machen. Mit „R“ lässt sich die Karte des Klosters öffnen. Dort durchsucht ihr die einzelnen Bereiche und lasst euch die Personen anzeigen. Per Schnellreise könnt ihr zunächst Ferdinand aufsuchen und dann Lorenz. Seid ihr in die Nähe gereist, erkennt ihr die Charaktere am Quest-Symbol. Vergrößert bei Bedarf dafür mit „ZR“ die Minikarte. Die Quest ist binnen Minuten erledigt.

Fire Emblem: Three Houses Tee für zwei Belohnungen

Habt ihr die Quest erfolgreich abgeschlossen, erhaltet ihr als Dankeschön die folgenden Dinge:

2 Mal das Item „Süßer Apfeltee“

300 Punkte Reputation

Freischaltung der Funktion „Teestunde“, die euch fortan im Kloster zur Verfügung steht

Auf der Suche nach weiteren Tipps für das Rollenspiel? Hier findet ihr meine Einsteigertipps.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Fire Emblem: Three Houses