Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – For You Set im Owner Shop

Ocean Sunfish hat den Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop in der vergangenen Nacht verlassen und im virtuellen Regal Platz für die For You Swimsuits gemacht. Das For You Set kommt ebenfalls allein und ist in der aus Dead or Alive Xtreme 3 bekannten Rotation das vorletzte Owner Shop Special Set. Sollte diese nicht für Scarlet um weitere Sets erweitert werden, ist kommende Woche mit Salmon Roe das Ende der Rotation erreicht und es geht in der Folgewoche wieder bei Clam los.

Ein Swimsuit der Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet For You Kollektion ist für 900.000 Zack Dollar im Owner Shop erhältlich. Wie üblich könnt ihr als Alternative Premium Tickets verwenden, die per Nintendo eShop oder PlayStation Store erhältlich sind. Ein Swimsuit schlägt in dem Fall mit 18 Tickets zu Buche – das komplette Set mit 162.

Das For You Set bleibt bis zum 14. August im Owner Shop. Beachtet die Zeitverschiebung. Das Spiel ist offiziell nur in Asien erschienen. Wann genau das Shop-Angebot wechselt, hängt von der Version eures Spiels ab. In jedem Fall in den frühen Morgenstunden. Es empfiehlt sich daher, Käufe bis zum 13. August zu tätigen.

Die Charaktere haben folgende Präferenzen:

For You A: Momiji „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

For You B: Ayane „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

For You C: Kasumi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

For You D: Hitomi„Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

For You E: Nyotengu „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

For You F: K0koro „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

For You G: Marie Rose „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

For You H: Helna „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

For You I: Honoka „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Misaki und Leifang mögen auch in dieser Welle wieder keinen der Swimsuits. Eine Tatsache, die viele Spieler ärgert. Zwar gibt es in Scarlet die beiden Mädchen als neue Charaktere, bei der Portierung haben sie aber scheinbar wenig Beachtung erfahren. Die meisten Präferenzen sind 1:1 aus Xtreme 3 übernommen, weshalb Leifang und Misaki nicht selten „leer ausgehen“. Natürlich könnt ihr jeden Swimsuit jedem Charakter schenken. Dennoch hat es ein paar Vorteile, wenn die Mädchen die Sachen auch mögen. In diesem Fall erleichtert die Gleichgültigkeit der anderen Charaktere zumindest den Schenkvorgang.

Das Beitragsbild zeigt Kasumi in For You C.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet