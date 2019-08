Fire Emblem: Three Houses Teestunden – Teesorten, Antworten und Reaktionen

Wenn in Fire Emblem: Three Houses die Quest „Tee für zwei“ abgeschlossen wird, erhält der Spieler Zugang zu einem neuen sozialen Feature: Teestunden. Ihr könnt künftig an Geburtstagen darauf verzichten, Blumen zu verschicken. Stattdessen lassen sich Charaktere nun zum Tee einladen. Zudem könnt ihr eure freie Zeit nutzen, um im Kloster zu Teestunden zu laden. Wie ihr „Tee für zwei“ löst, erfahrt ihr in diesem Guide. Dieser Beitrag erklärt Ablauf und Nutzen der Teestunden.

Während der zweite verlinkte Beitrag die Teestunden im Spiel allgemein behandelt, geht es im aktuellen Beitrag um Details. Welche Charaktere lassen sich zu einer Teestunde einladen? Welche Sorten Tee sind bei wem beliebt? Mit welchen Gesprächsthemen könnt ihr punkten? Wie reagiert ihr richtig, wenn euer Gegenüber das Wort ergreift? In den Tabellen sind korrekte Themen und Reaktionen in grüner Schrift dargestellt, während die roten Themen und Reaktionen nicht gut ankommen.

Da das Thema sehr komplex ist, befindet sich der Beitrag derzeit noch in Arbeit. Er wird nach und nach ergänzt. Es verlangt viel Aufwand und Zeit, sämtliche Gesprächsthemen und Reaktionen auszuprobieren, da ihr als Spieler auf diese Dinge keinen Einfluss nehmen könnt. Es gibt zahlreiche Themen und eure Gäste haben einige Dinge zu erzählen. Schwarze Einträge bei Reaktionen habe ich bisher nicht überprüfen können.

Fire Emblem: Three Houses Teestunden

Ingrid

Gesprächsthemen Ingrid

Schultage Was beunruhigt ... Die ersten Schwärmereien ... Als wir gemeinsam lachten … Die Bücher der Bibliothek ... Das Kloster erkunden … Großartige Leistungen ... Danke für alles ...

Reaktionen Ingrid

Als Kind haben mein Vater und mein Bruder immer auf mich geschimpft, weil ich so viel Zeit mit meinem Pferd verbracht habe. Erröten Lachen Bewundern Es ist warm beim Kloster und der Boden ist fruchtbar … Ich bin wirklich neidisch. Seufzen Schelten Kommentieren

Dimitri

Gesprächsthemen Dimitri

Die letzte Schlacht … Gute Witze ... Fódlans Zukunft ... Ich möchte mehr wissen … Unser erstes Treffen ... Veränderungen ...

Sylvain

Gesprächsthemen Sylvain

Danke für alles ... Lieblingssüßigkeiten … Jemand Bewundernswertes …

Cyril

Gesprächsthemen Cyril

Gern gesehene Geschenke … Schuluniformen … Das Essen im Speisesaal ...

Bernadetta

Gesprächsthemen Bernadetta

Das Essen im Speisesaal … Entspannen in der Sauna ... Süße Accessoires ... Lieblingssüßigkeiten ... Mysterien des Klosters … Der ideale Magister ...

Dedue

Gesprächsthemen Dedue

Verträumte Ritter … Sicherheit im Kloster Schuluniformen ... Ein neues Strategem … Das Paar im Hof ...

Mercedes

Gesprächsthemen Mercedes

Einladung zum Abendessen … Die Zukunft … Aussicht auf der Brücke ...

Ashe

Teesorten: Pfefferminztee

Gesprächsthemen Ashe

Heutiges Befinden … Die Existenz der Wappen … Veränderungen ... Wonach man strebt ... Die Bücher der Bibliothek ... Leckereien zum Teilen …

Reaktionen Ashe

Ich habe noch viel zu lernen! Kommentieren Erröten Widersprechen Ich kann gut mit Kindern umgehen. Ich hab mich um meine jüngeren Geschwister gekümmert, seit ich klein war. Bewundern Erröten Ermutigen

Annette

Teesorten: Süßer Apfeltee

Gesprächsthemen Annette

Die Zukunft ... Danke für alles ... Klassen, die gefallen … Verlässliche Verbündete … Kinder auf dem Markt ... So was ist romantisch ... Verlässlichkeit ... Erinnerung mit Herzrasen … Mysterien des Klosters ... Jemand Bewundernswertes … Fähige Kameraden ... Katastrophen in der Küche ... Ein guter Ratschlag ... Entspannen in der Sauna ...

Reaktionen Annette

Wenn man putzt, muss man es mit ganzem Herzen tun! Sonst verschwendet man seine Zeit! Nicken Vielleicht hätte ich einen Kuchen backen sollen oder so … Tee trinken Nicken Widersprechen Keine Mühe ist je umsonst … Das hat mein Vater immer gesagt. Schelten Nicken Seufzen Ermutigen

Catherine

Gesprächsthemen Catherine

Fähige Kameraden … Träume für die Zukunft … Arbeitszeiten der Wachen … Die ideale Beziehung ... Unser erstes Treffen ... Die Existenz der Wappen … Die Zukunft … Ich möchte mehr wissen ... Erinnern an die Akademie ...

Reaktionen Catherine

Dein Spitzname ist "Bleicher Dämon". Ganz nett. Aber "Catherine Donnerschlag" ist besser. Kommentieren Tee trinken Widersprechen Du kennst dich mit Kriegsstrategie aus, nicht nur mit dem Schwert. Vielleicht sollte ich das auch mal lernen. Lachen Tee trinken Ermutigen

Hilda

Schwächen überwinden … Entspannen in der Sauna … Erinnerung mit Herzrasen ...

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Fire Emblem: Three Houses