Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Whirlwind und Salmon Roe (NS) im Owner Shop

Wie jeden Mittwoch hält der Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop neue Angebote in der Kategorie Specials bereit. For You ist für die Sets Whirlwind und Salmon Roe aus den Regalen gewichen. Salmon Roe wird lediglich in der Nintendo Switch Version des Spiels angeboten. Auf der PlayStation 4 scheint das Set der Zensur zum Opfer gefallen zu sein, da es relativ freizügig ist und vor allem aus einer Reihe von Ketten besteht. Da Salmon Roe ursprünglich ohne zweites Set im Owner Mode von Fortune und Venus veröffentlicht wurde, dürfte Whirlwind ein Kompromiss sein.

Behalten die Entwickler die bekannte Rotation bei und erweitern das Angebot nicht um neue Sets, wäre Whirlwind erst in der kommenden Woche wieder verfügbar gewesen und würde dann neben Clam im Regal stehen.

Das aktuelle Angebot des Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shops ist bis zum 21. August verfügbar. Bedenkt dabei, dass das Spiel nur in Asien erschienen ist. Durch die Zeitverschiebung wechselt das Angebot bereits in den frühen Morgenstunden.

Ein Swimsuit aus dem Whirlwind Set schlägt mit 400.000 Zack Dollar oder 8 Premium Tickets zu Buche. Das komplette Set kostet 72 Tickets. Salmon Roe kostet je Swimsuit 1.000.000 Dollar oder 20 Tickets. Das Komplettset kostet in dem Fall 180 Tickets.

Die Charaktere haben folgende Präferenzen:

Whirlwind

Whirlwind A: Hitomi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Whirlwind B: Helena „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Whirlwind C: Ayane „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Whirlwind D: Kokoro und Misaki „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Whirlwind E: Kasumi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Whirlwind F: Momiji „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Whirlwind G: alle Charaktere „Indifferent“

Whirlwind H: Hitomi und Marie Rose „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Whirlwind I: Leifang, Honoka und Nyotengu „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Salmon Roe

Salmon Roe A: Kokoro „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Salmon Roe B: Helena „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Salmon Roe C: Nyotengu „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Salmon Roe D: Momiji „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Salmon Roe E: Ayane „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Salmon Roe F: Kasumi „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Salmon Roe G: Hitomi „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Salmon Roe H: alle Charaktere „Hates it“

Salmon Roe I: alle Charaktere „Hates it“

Auf dem Beitragsbild seht ihr Honoka in Whirlwind I. In der Galerie findet ihr Helena in Whirlwind D, Kasumi in Whirlwind E und Marie Rose in Whirlwind G.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet