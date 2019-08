Ori and The Blind Forest Definitive Edition erscheint für Nintendo Switch

Im Rahmen des heutigen Indie World Livestreams wurde das Spiel Ori and The Blind Forest für die Nintendo Switch angekündigt. Passend dazu hat Entwickler Moon Studios einen Launch Trailer veröffentlicht. Bis zur Veröffentlichung der Switch Version müsst ihr euch allerdings noch ein bisschen in Geduld üben. Diese erscheint am 27. September als Ori and The Blind Forest Definitive Edition.

Das Spiel erzählt die Geschichte des sterbenden Nibel-Waldes. Ein zerstörerischer Sturm hat dort eine Serie von Events ausgelöst und die Dunkelheit in den Wald gebracht. Ori bricht auf, um diesen zu retten.

Die Ori and The Blind Forest Definitive Edition erweitert das Spiel um Dinge wie neue Gebiete, Geheimnisse, Story Sequenzen, Schwierigkeitsstufen und Fähigkeiten. So ist es dem Spieler etwa möglich, die Vergangenheit von Naru zu erkunden und die zwei Fähigkeiten Dash und Light Burst einzusetzen. Dank den sogenannten Spirit Wells könnt ihr euch durch den Nibel-Wald teleportieren und diesen noch schneller erkunden.

Quelle: Moon Studios, Indie World Livestream vom 19. 08. 2019

Bildquelle: Moon Studios