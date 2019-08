Ancestors: The Humankind Odyssey Launch Trailer

Am 27. August erscheint Ancestors: The Humankind Odyssey via Epic Games Store für den PC. Im Vorfeld hat Entwickler Panache Digital Games nun einen Gameplay Launch Trailer veröffentlicht, den ihr wie gewohnt unter der Meldung findet.

Ancestors: The Humankind Odyssey schickt den Spieler zehn Millionen Jahre in der Zeit zurück. Ihr erlebt die menschliche Evolution und erkundet das neogene Afrika. Im Laufe eurer Spielzeit gilt es, das Territorium zu erweitern und euren Stamm weiter zu entwickeln. Dabei erlernt ihr neue Fähigkeiten. Wissen wird in die folgenden Generationen weitergegeben. Was ihr künftigen Generationen mit auf den Weg gebt, liegt bei euch.

Die PC-Version von Ancestors: The Humankind Odyssey ist ein Jahr Epic Games Store exklusiv. Für PlayStation 4 und Xbox One erscheint das Spiel im Dezember 2019.

Quelle: Panache Digital Games

Bildquelle: Panache Digital Games