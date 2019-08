Control: Neuer Trailer zum übernatürlichen Action-Adventure

Am 27. August erscheint das Third-Person-Action-Adventure Control für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das neueste Spiel von Entwickler Remedy Games (Alan Wake, Max Payne) lässt euch in die Rolle von Jesse Faden schlüpfen, die in New York bei einer geheimen Behörde arbeitet.

Diese wird nach einer Invasion von einer außerweltlichen Gefahr geplagt, der Jesse in Control gegenübersteht. Als neue Leiterin ist es ihre Aufgabe, die Kontrolle zurückzuerlangen. Dabei wird sie mit unerklärlichen Phänomenen konfrontiert, die die vertraute Welt aus den Fugen geraten lassen.

Im neuen „Was ist Control?“ Trailer zeigt Entwickler Remedy das Spiel und verschafft euch einen Überblick zu grundlegenden Spielelementen. Neugierig? Unten könnt ihr das Video abspielen.

Mit Control möchte Entwickler Remedy mehr Gameplay bieten und dennoch eine gewohnt fesselnde Geschichte mit übernatürlichen Elementen erzählen. Wir durften uns im vergangenen Jahr bereits auf der gamescom davon überzeugen, dass das Konzept vielversprechend ist. Ob die Pläne der Entwickler nun final aufgegangen sind, zeigt ab nächster Woche die Vollversion des Spiels.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung

Bildquelle: 505 Games