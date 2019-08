Pokémon GO Ein tausendjähriger Schlaf – Jirachi Spezialforschung

Mit der Pokémon GO Spezialforschung „Ein tausendjähriger Schlaf“ lässt sich das Mysteriöse Pokémon Jirachi fangen. Das Pokémon gehört den Typen Stahl und Psycho an. Es ist Teil der 3. Pokémon Generation und war in Pokémon GO bisher für die meisten Spieler nicht erreichbar.

Wer bereits im Rahmen des Pokémon GO-Fest Jirachi gefangen hat, erhält für den Abschluss der nun für alle Spieler verfügbaren Forschung Bonbons. Mit denen kann Jirachi hochgelevelt werden.

Pokémon GO Ein tausendjähriger Schlaf Spezialforschung

Ein tausendjähriger Schlaf 1/7

Aufgabe: Fange 25 Pokémon.

Fange 25 Pokémon. Lösung: Für die Aufgabe müssen 25 beliebige Pokémon gefangen werden. Habt ihr in eurer Umgebung Nester, lässt sich die Aufgabe besonders schnell erledigen, da dort viele Pokémon anzutreffen sind.

Für die Aufgabe müssen 25 beliebige Pokémon gefangen werden. Habt ihr in eurer Umgebung Nester, lässt sich die Aufgabe besonders schnell erledigen, da dort viele Pokémon anzutreffen sind. Belohnung: 1.000 Erfahrungspunkte

Aufgabe: Drehe 10 PokéStops oder Arenen.

Drehe 10 PokéStops oder Arenen. Lösung: Für die Aufgabe müssen 10 PokéStops oder Arenen gedreht werden. Ihr könnt natürlich beides durcheinandermischen. Habt ihr in der Nähe nicht viel Auswahl, genügen auch ein PokéStop oder eine Arena, da es keine verschiedenen sein müssen. Ihr könntet euch also einfach an einen PokéStop setzen. Nach 5 Minuten lässt er sich erneut drehen.

Für die Aufgabe müssen 10 PokéStops oder Arenen gedreht werden. Ihr könnt natürlich beides durcheinandermischen. Habt ihr in der Nähe nicht viel Auswahl, genügen auch ein PokéStop oder eine Arena, da es keine verschiedenen sein müssen. Ihr könntet euch also einfach an einen PokéStop setzen. Nach 5 Minuten lässt er sich erneut drehen. Belohnung: Pummeluff



Aufgabe: Schließe 3 neue Freundschaften.

Schließe 3 neue Freundschaften. Lösung: Hier eignen sich Social-Media-Kanäle sehr gut. Teilt dort entweder selbst euren Freundschaftscode oder sucht mit Schlagworten wie „Pokémon GO Friends“. Es finden sich immer problemlos Spieler, die auf der Suche nach Freunden sind. Auch Pokémon GO Gruppen finden sich im Internet. Dort könnt ihr ebenfalls unkompliziert Codes tauschen.

Hier eignen sich Social-Media-Kanäle sehr gut. Teilt dort entweder selbst euren Freundschaftscode oder sucht mit Schlagworten wie „Pokémon GO Friends“. Es finden sich immer problemlos Spieler, die auf der Suche nach Freunden sind. Auch Pokémon GO Gruppen finden sich im Internet. Dort könnt ihr ebenfalls unkompliziert Codes tauschen. Belohnung: Barschwa

Schon zu Beginn der Forschung könnt ihr optimieren. Wählt Barschwa als Kumpel, da ihr es in einer späteren Aufgabe entwickeln müsst!

Belohnungen: Gletscher-Lockmodul, Moos-Lockmodul, Magnet-Lockmodul

Ein tausendjähriger Schlaf 2/7

Aufgabe: Fange 3 Flurmel.

Fange 3 Flurmel. Lösung: Flurmel taucht bei teilweise bewölktem Wetter (Wetter im Spiel!) mit vermehrter Häufigkeit auf.

Flurmel taucht bei teilweise bewölktem Wetter (Wetter im Spiel!) mit vermehrter Häufigkeit auf. Belohnung: 10 Flurmel-Bonbon

Aufgabe: Entwickle ein Barschwa.

Entwickle ein Barschwa. Lösung: Um ein Barschwa zu entwickeln, müsst ihr mit dem Pokémon zunächst 20 Kilometer als Kumpel laufen. Anschließend könnt ihr Barschwa mit 100 Barschwa-Bonbons zu Milotic entwickeln. Achtung, ihr könnt nur euren Kumpel entwickeln – nicht ein anderes Barschwa. Wählt also eines mit möglichst guten Werten.

Um ein Barschwa zu entwickeln, müsst ihr mit dem Pokémon zunächst 20 Kilometer als Kumpel laufen. Anschließend könnt ihr Barschwa mit 100 Barschwa-Bonbons zu Milotic entwickeln. Achtung, ihr könnt nur euren Kumpel entwickeln – nicht ein anderes Barschwa. Wählt also eines mit möglichst guten Werten. Belohnung: 1.500 Erfahrungspunkte

Aufgabe: Verdiene die Hoenn-Gold-Medaille.

Verdiene die Hoenn-Gold-Medaille. Lösung: Ihr müsst 90 verschiedene Pokémon der Hoenn-Region im Pokédex registriert haben. Es genügt nicht, die Taschenmonster gesehen zu haben – ihr müsst mindestens 90 verschiedene gefangen haben. Sollten euch hier noch Einträge fehlen, bieten sich vielleicht Entwicklungen an. Fehlende Bonbons könnt ihr zum Beispiel über die Kumpel-Funktion erlaufen. Die Tausch-Funktion kann ebenfalls helfen, falls ihr ein bisschen Sternenstaub für Spezial-Täusche erübrigen könnt und aktive Freunde habt, die bereit sind zu helfen. Habt ihr bereits Gold, wird die Aufgabe automatisch abgeschlossen.

Ihr müsst 90 verschiedene Pokémon der Hoenn-Region im Pokédex registriert haben. Es genügt nicht, die Taschenmonster gesehen zu haben – ihr müsst mindestens 90 verschiedene gefangen haben. Sollten euch hier noch Einträge fehlen, bieten sich vielleicht Entwicklungen an. Fehlende Bonbons könnt ihr zum Beispiel über die Kumpel-Funktion erlaufen. Die Tausch-Funktion kann ebenfalls helfen, falls ihr ein bisschen Sternenstaub für Spezial-Täusche erübrigen könnt und aktive Freunde habt, die bereit sind zu helfen. Habt ihr bereits Gold, wird die Aufgabe automatisch abgeschlossen. Belohnung: 1.500 Erfahrungspunkte

Ihr benötight für eine spätere Quest ein Krakeelo. Solltet ihr keines haben, lohnt es sich einen Blick auf eure Flurmel-Bonbons zu werfen. Mit 12 Flurmel-Bonbons entwickelt ihr es zu Krakeelo. Fehlen euch sowohl Pokémon als auch Bonbons, könnt ihr zwei der Flurmel mit Sananabeere fangen.

Belohnungen: 2.000 Sternenstaub, 10 x Pokéball, 3 x Rauch

Ein tausendjähriger Schlaf 3/7

Aufgabe: Mache einen Schnappschuss von Krakeelo

Mache einen Schnappschuss von Krakeelo Lösung: Wählt Krakeelo aus und interagiert mit dem Kamera-Symbol. Nun müsst ihr nur noch ein Foto schießen. Möchtet ihr keine Fotos aufnehmen, könnt ihr die Kamera verdecken oder mit einer klappbaren Smartphone-Hülle verbergen und habt so einfach einen schwarzen Hintergrund.

Wählt Krakeelo aus und interagiert mit dem Kamera-Symbol. Nun müsst ihr nur noch ein Foto schießen. Möchtet ihr keine Fotos aufnehmen, könnt ihr die Kamera verdecken oder mit einer klappbaren Smartphone-Hülle verbergen und habt so einfach einen schwarzen Hintergrund. Belohnung: Relaxo

Aufgabe: Lande 3 großartige Würfe.

Lande 3 großartige Würfe. Lösung: Für großartige Würfe ist der Wurfkreis wichtig. Der für großartig liegt zwischen gut (groß) und einfach fabelhaft (klein). Ihr müsst mit dem Ball direkt in den Wurfkreis treffen. Dies geht bei Pokémon mit großem Wurfkreis sehr einfach. Zum Beispiel nach Raids. Aber auch sonst könnt ihr geeigneten Pokémon wie Waimler, Ponita oder Pantimos begegnen.

Für großartige Würfe ist der Wurfkreis wichtig. Der für großartig liegt zwischen gut (groß) und einfach fabelhaft (klein). Ihr müsst mit dem Ball direkt in den Wurfkreis treffen. Dies geht bei Pokémon mit großem Wurfkreis sehr einfach. Zum Beispiel nach Raids. Aber auch sonst könnt ihr geeigneten Pokémon wie Waimler, Ponita oder Pantimos begegnen. Belohnung: 2.000 Erfahrungspunkte

Aufgabe: Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel.

Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel. Lösung: Hier bietet sich ein Kumpel mit einer Ei-Distanz von nur einem Kilometer an. Populäre Beispiele sind zum Beispiel Karpador und Wailmer.

Hier bietet sich ein Kumpel mit einer Ei-Distanz von nur einem Kilometer an. Populäre Beispiele sind zum Beispiel Karpador und Wailmer. Belohnung: 2.000 Erfahrungspunkte

Belohnungen: 1 x Silberne Sananabeere, 3 x Sternenstück, 2.000 Sternenstaub

… to be continued.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Niantic