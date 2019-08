Gran Turismo Sport: Spa-Franchorchamps Circuit angekündigt

Das Rennspiel Gran Turismo Sport bekommt eine weitere Strecke – den Spa-Franchorchamps Circuit. Diese wurde erstmals am Wochenende in New York gezeigt, wo ein Event im Rahmen der World Tour 2019 stattfindet. GTPlanet durfte bereits etwas Zeit auf der neuen Strecke verbringen und hat in einem Tweet erste Eindrücke geteilt.

Just did a lap of Spa Francorchamps in #GTSport! It will be available to play in the public driving rigs at the #FIAGTC event at @PlayStationThtr in NYC. If you’re nearby come check it out from 1-4pm today or tomorrow. https://t.co/K9xvwPNTAE pic.twitter.com/4Xh3jAa4Nr

— GTPlanet (@GTPlanetNews) August 24, 2019