Monster Hunter World: Iceborne – Zinogre wohl Teil der Erweiterung

Mit Monster Hunter World: Iceborne werden Jägerinnen und Jäger zahlreiche Monster erlegen können, die es im Hauptspiel zuvor nicht gab. Besonders für Serien-Veteranen ist dabei eine Frage besonders interessant. Welche Kreaturen sind zu erwarten? Eine ganze Reihe Content für die Erweiterung ist bereits von Capcom angekündigt und gezeigt worden. Ein paar Dinge liegen allerdings noch im Verborgenen.

Ein weiteres Rätsel scheint dank Markenschutzeinträgen jedoch gelöst zu sein. Es sieht ganz danach aus, als dürftet ihr in Monster Hunter World: Iceborne auf Zinogre Jagd machen. Die Kreatur gehört zum Typ Reißzahnwyvern und beeindruckt mit seinen mächtigen Krallen. Der Wyvern hatte seinen ersten Auftritt in Monster Hunter Portable 3rd.

Woher aber der Hinweis zu Zynogre? In Japan wurden von Capcom und Tadayoshi Makino zwei Musikstücke bei der JASRAC (Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers) registriert. Die Stücke tragen den Namen „Senretsunaru Soukou Zinogre: The Chase” und “Senretsunaru Soukou Zinogre World Version”. Beide haben einen Zusatz, der übersetzt etwa „aus Monster Hunter World: Iceborne“ trägt.

Während Zinogre noch nicht offiziell bestätigt ist, wurde Brachydios bereits bestätigt und in einem Trailer präsentiert, der anlässlich der gamescom herausgegeben wurde.



Quelle: GamesTalk via Gematsu

Bildquelle: Capcom