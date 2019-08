Koei Tecmo: Ankündigung am 30. August, Teaser

Koei Tecmo hat auf YouTube einen 30-sekündigen Teaser veröffentlicht. In der Videobeschreibung wird eine Ankündigung für den 30. August angekündigt. Das Video trägt den Namen „Wield the Power oft he Gods Once More …“. Im Video sind Charaktere aus Dynasty Warriors und Samurai Warriors zu sehen. Dies legt auch die Vermutung nah, dass das Video ein Teaser für Warrioirs Orochi 4 Ultimate ist.

In Warriors Orochi 4 spielen Götter eine große Rolle. 170 Charaktere aus den Reihen Dynasty Warriors und Samurai Warriors ziehen in dem Spiel gegen die Götter in den Krieg. Niemand Geringeres als Zeus wird verdächtigt, für die Verflechtung der Welten verantwortlich zu sein. Die Helden sind bemüht, wieder die Normalität herzustellen.

Quelle: Koei Tecmo

Bildquelle: Koei Tecmo