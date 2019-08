Forza Monthly mit dem Porsche 718 Cayman GTS heute Abend

Heute Abend gibt es den nächsten Forza Monthly Livestream. Wie üblich haben die Entwickler die Show mit einer kleinen Ankündigung verknüpft. Ein via Social Media verbreitetes Bild zeigt neben der Uhrzeit des Streams auch ein Fahrzeug: den Porsche 718 Cayman GTS.

Save the time and date folks, our next #ForzaMonthly show is nearly here! With all the latest news and updates from the world of Forza, plus some big #ForzaRC related news, make sure you join us on Mixer/Twitch tomorrow at 11am Pacific/7pm UK. https://t.co/RFcsIRzyKk pic.twitter.com/RrQiQc8gqT

— Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) August 26, 2019