Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Niagara und Caviar im Owner Shop

Die beiden Swimsuit Sets Peanut und Eel haben den Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop verlassen, um für Niagara und Caviar Platz zu schaffen. Diese beiden Sets sind bis zum 04. September 2019 im Spiel und wie gewohnt unter Specials im Owner Shop zu finden.

Ein Swimsuit aus der Niagara Kollektion ist für 400.000 Zack Dollar erhältlich. Alternativ könnt ihr mit 8 Premium Tickets zahlen oder für 72 Tickets das komplette Set holen. Caviar kostet je Swimsuit 800.000 Zack Dollar oder 16 Premium Tickets. Der Setpreis beträgt 144 Tickets.

Premium Tickets für den Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop sind via eShop (Nintendo Switch) oder PlayStation Store (PS4) verfügbar und kostenpflichtig.

Die Charaktere haben folgende Präferenzen:

Niagara

Niagara A: Helena „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Niagara B: Hitomi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Niagara C: Ayane „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Niagara D: Nyotengu „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Niagara E: Momiji „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Niagara F: Marie Rose „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Niagara G: Kokoro „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Niagara H: Honoka „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Niagara I: Kasumi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Caviar

Caviar A: Nyotengu „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Caviar B: Kasumi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Caviar C: Ayane „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Caviar D: Momiji und Misaki „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Caviar E: Helena „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Caviar F: Hitomi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Caviar G: Honoka „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Caviar H: Marie Rose „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Caviar I: Kokoro „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Das Beitragsbild zeigt Ayane in Niagara C. Unten findet ihr zwei Screenshots mit Marie Rose in Caviar H.

