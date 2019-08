Forza Horizon 4 Series 13 Update erscheint heute

Am Donnerstag startet Forza Horizon 4 Series 13. Das Update dafür wird ab heute Abend zur Verfügung stehen. Der Patch kann ab circa 19:00 Uhr heruntergeladen werden. Bis alle Spieler das neue Update bekommen, können etwa 24 Stunden vergehen.

Das Motto für Forza Horizon 4 Series 13 lautet „All Porsche, all the time“. Spieler dürfen sich auf die fünf folgenden neuen Fahrzeuge freuen:

2019 Italdesign Zerouno

1970 Porsche #3 917 LH

1966 Porsche 906 Carrera 6

1951 Porsche #46 356 SL Gmünd Coupé

2018 Porsche 718 Cayman GTS

Mit Series 13 kommen wie gewohnt auch neue saisonale Events und Co., wie Playground Games, Meisterschaften, monatliche Rivalen und ein Showcase Remix.

Änderungen soll außerdem der Route Creator erhalten. Selbsterstellte Strecken können künftig flexibler bearbeitet werden. Checkpoints können on the fly (spontan) bearbeitet werden. Damit entfällt das von vorn bearbeiten. Routen und Kontrollpunkte lassen sich in Zukunft von einer festgelegten Position aus bearbeitenn. Es gibt keine Begrenzung, wie oft eine Route bearbeitet werden darf, bis diese abgespeichert wird.

Die Route Creator Änderungen sind allerdings kein Bestandteil des Series 13 Updates. Sie kommen zu einem späteren Zeitpunkt ins Spiel.

Ein paar Zahlen zum Spiel wurden ebenfalls genannt. Seit Launch haben 12 Millionen Spieler Forza Horizon 4 gespielt. 4 Millionen Gamer zocken jeden Monat.

Quelle: Forzamotorsport.net Forum, GT Planet, Max Braden

Bildquelle: Playground Games