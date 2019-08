Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition ab sofort verfügbar

Ab heute ist die Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition im PlayStation Store erhältlich. Diese beinhaltet neben dem Hauptspiel auch die DLC-Sammlung „Die Stadt, die niemals schläft“. In ihr sind die Erweiterungen „Der Raubüberfall“, „Revierkämpfe“ und „Silver Linings“ enthalten. Damit bekommen Käufer das komplette Paket und können sich durch die Straßen von New York schwingen.

In der Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition werdet ihr zu Peter Parker, der als Spider-Man Verbrechen bekämpft und dabei auf seine akrobatische Agilität setzt. Ist Peter gerade nicht in seinem Anzug unterwegs, fliegt ihm sein chaotisches Privatleben um die Ohren. Es liegt an euch, beides unter einen Hut zu bekommen. Die DLCs erweitern das Spiel um zusätzliche Story-Missionen, neue Anzüge, Herausforderungen und Gegner.

Die Game of the Year Edition könnt ihr hier für 49,99 Euro digital kaufen. Unten findet ihr einen Trailer zur neu veröffentlichten GotY.

Quelle: Sony Pressemitteilung

Bildquelle: Sony