Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 35 – Supersportwagen handgemacht erfahrt ihr, welche Kapitel euch in dieser Woche erwarten und wie ihr diese abschließen könnt.

Kapitel 1 – Adel verpflichtet

Für den Weekly benötigt ihr dieses Mal den 2010 Noble M600. Fehlt euch das Fahrzeug, könnt ihr ihn aktuell im #Forzathon Shop für 400 Punkte holen. Ihr könnt ihn nicht auf normalem Weg im Spiel kaufen. Im Auktionshaus ist er aktuell nur schwer zu bekommen. Um bei Kapitel 2 Zeit zu sparen habe ich direkt ein Tuning für X999 geladen. Für Kapitel 4 sind ohnehin ein paar PS unter der Motorhaube nötig.

Kapitel 2 – Maßgeschneiderte Leistung

Für Kapitel 2 müsst ihr einfach nur fahren und das 16,1 Kilometer. Achtung, Aufgaben dieser Art funktionieren nicht immer für alle Spieler. In diesem Fall ist die überlicherweise funktionierende Lösung, die FPS auf 30 zu beschränken. Dies geht am PC über die Einstellungen direkt oder bei der Xbox One X, über die Auswahl des Spielmodus (es gibt Qualität und Leistung). Im Quaitätsmodus läuft das Spiel nur mit 30 FPS.

Um Zeit zu sparen, bietet sich die Autobahn an, da ihr dort mit hohem Tempo fahren könnt und die Aufgabe rasch zu erledigen ist. Natürlich könnt ihr auch stattdessen etwas produktives tun und zum Beispiel Rennen fahren.

Kapitel 3 – Twin Turbo

Weiter geht es mit 15 Sternen bei beliebigen PR-Stunts. Zeitsparend sind hier Blitzer oder Gefahrenschilder. Ihr könnt die Aufgabe nutzen, um ein paar fehlende PR-Stunts von der Liste zu streichen oder einfache Kandidaten wie das Gefahrenschild „Kante von Ambleside“ oder den Blitzer „Astmoor“ nutzen und diese immer wieder wiederholen. Beim Gefahrenschild lässt sich noch etwas Zeit sparen, wenn ihr nach Erhalt der Sterne zurückspult. Eine dritte Variante ist es, direkt die PR-Stunts der Festival-Spielliste zu erledigen. Gleichzeitig schlagt ihr so zwei Fliegen mit einer Klappe.

Kapitel 4 – Post Blitz!

Zum Abschluss sollt ihr Gas geben und 362 km/h erreichen. Hier kommt dann auch spätestens wie oben erwähnt ein Tuning ins Spiel. Als Ort empfiehlt sich die Autobahn. Hier habt ihr eine lange Gerade. Online ist der Verkehr weniger dicht. Erwischt ihr trotzdem den Verkehr, könnt ihr zurückspulen.

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 4