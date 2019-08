Monster Hunter World: Iceborne – Zinogre Trailer

Am 06. September erscheint die Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne. Die Vorfreude heizt Capcom mit zahlreichen Trailern, Infos und einer Beta an, die in Kürze startet. Das neueste Video zeigt den Donnerwolf-Wyvern Zynogre. Dazu gesellen sich einige bereits zuvor enthüllte Master-Ranked-Monster, die ihr in Iceborne jagen könnt.

Lust selbst ein bisschen auf Monsterjagd in Monster Hunter World: Iceborne zu gehen? Morgen startet die Beta für PlayStation 4-Spieler. Am 02. September geht es auf der Xbox One los.

PC-Spieler müssen sich leider noch etwas länger in Geduld üben. Für diese Plattform wird die Erweiterung erst im Januar 2020 veröffentlicht.

Quelle: Capcom

Bildquelle: Capcom