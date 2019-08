The Dark Pictures: Little Hope erscheint 2020

Am 30. August erscheint das Spiel The Dark Pictures: Man of Medan. Ein geheimes Ende des Spiels zeigt einen Trailer für den nächsten Ableger der Dark Pictures-Reihe. Man of Medan – so viel war bereits vorher bekannt – stellt den Auftakt dazu dar. 2020 folgt The Dark Pictures: Little Hope. Da einige Publikationen das Spiel bereits für Coverage wie Reviews und Streams spielen konnten, ist das geheime Ende schon jetzt entdeckt wurden und damit auch der Trailer zum nächsten Dark Pictures-Ableger.

Unten könnt ihr euch den The Dark Pictures: Little Hope Trailer ansehen. Bedenkt im Vorfeld, dass ihr euch damit der Möglichkeit beraubt, ihn in Man of Medan selbst im Spiel zu entdecken.

Quelle: YouTube (RabidRetrospect Games)

Bildquelle: Bandai Namco