Forza Horizon 4 September Community Challenge – Land- und Forstwirtschaft

Feldweg: In weiten Teilen eine klassische Schotter- und Dirtstrecke mit ein paar Verbindungsstücken auf Asphalt. Und zusätzlich im Mittelteil ein paar Feldwege. Die Möglichkeiten für Dirtstrecken sind insgesamt deutlich eingeschränkter als für Straßensprints. Und um längere Verbindungsstücke auf Asphalt zu verhindern, führt die Strecke im Mittelteil über unbefestigte Feldwege. Da im Herbst die Felder bereits gemäht sind, sollte die Sicht auf den nächsten Checkpoint auch im offenen Gelände kein Problem sein.

Waldweg: Die Jahreszeit Winter ist ganz bewusst gewählt. Man sieht die grünen Fahnen der Checkpoints wesentlich besser als in jeder anderen Jahreszeit. Im Wald ist es sowieso schwierig sie so zu setzen, dass man immer weiß, wohin die Strecke als nächstes führt. Es gibt ein paar Stellen, bei denen man den nächsten Checkpoint erst sehr spät sieht (zB. eine Linkskurve bei 37%). Da hilft nur ein Blick auf die Mini Map, zumindest bei den ersten zwei oder drei Fahrten. Die Strecke ist kurz, man kennt sie schnell auswendig. Im Winter in offenen Fahrzeugen ist vielleicht nicht besonders realistisch – es ist allerdings ein strahlend schöner Tag mit Sonnenschein während des ganzen Rennen.