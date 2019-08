Psychedelica of the Ashen Hawk bei Steam verfügbar

Seit heute ist Psychedelica of the Ashen Hawk bei Steam verfügbar. Das Spiel ist eine Otome Visual Novel von Otomate (Idea Factory) und der Nachfolger von Psychedelica of the Black Butterfly.

Psychedelica of the Ashen Hawk erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die mit einem scharlachrot leuchtenden Auge geboren wurde. Damit sie nicht als Hexe verfolgt wird, gibt sie sich als Junge aus und lebt in einem verfallenen Turm am Rand der Stadt. Die Geschichte nimmt ihren Lauf, als eines Tages ein mysteriöses Relikt aus der Kirche entwendet wird. Die junge Frau entdeckt, dass es magische Steine in der Stadt gibt. Mehr noch, dies könnte die Gelegenheit sein, das Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften.

Psychedelica of the Ashen Hawk findet ihr hier bei Steam.

Quelle: Intragames

Bildquelle: Intragames