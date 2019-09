Persona 5 Royal Fafnir stößt zu den Persona

Im kommenden Jahr erscheint mit Persona 5 Royal eine erweiterte Fassung des Spiels Persona 5. Royal wird nicht nur eine erweiterte Story bieten, sondern darüber hinaus einige zusätzliche Inhalte mitbringen. Zum Beispiel neue Persona. Ein neuer Persona wurde kürzlich von Atlus angekündigt: Fafnir.

Der Persona Fafnir hatte bisher vor allem in Shin Megami Tensei Auftritte. In Persona war er seit Persona 2: Eternal Punishment nicht mehr vertreten. Beim Design orientiert sich Persona 5 Royal allerdings nicht an Persona 2, sondern an Shin Megami Tensei Devil Summoner: Soul Hackers.

Unten könnt ihr einen Blick auf Fafnir in Royal werfen. Das Spiel erscheint am 31. Oktober in Japan, im Frühjahr 2020 in Europa.

Quelle: Atlus Japan Twitter

Bildquelle: Atlus