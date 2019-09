Yakuza: Like a Dragon Cutscenes von der Tokyo Game Show

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2019 wurde das Spiel Yakuza: Like a Dragon bei einem Stage Event präsentiert. Publisher SEGA hat diese Gelegenheit genutzt, um einige Cutscenes aus dem Spiel zu zeigen. Diese gewähren Einblicke in die Jugend von Protagonist Ichiban Kasuga. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch unten die Videos ansehen, um einen Eindruck von seiner bewegten Vergangenheit zu erhalten. In dieser Zeit war er ein Teil der Arakawa Familie. Die Story von Yakuza: Like a Dragon beginnt, nachdem der Protagonist 18 Jahre im Gefängnis eingesessen hat.

Das Spiel erscheint am 16. Januar 2020 in Japan und ist ein PlayStation 4 Exklusivspiel. In Europa und Nordamerika wird das Spiel ebenfalls 2020 veröffentlicht. Für diese Regionen gibt es allerdings noch keinen konkreten Erscheinungstermin.

Yakuza: Like a Dragon Cutscenes Tokyo Game Show 2019

Quelle: SEGA via Twinfinite

Bildquelle: SEGA