Pokémon GO September Community Day startet heute

Heute ist der Pokémon GO September Community Day. Im Fokus steht dabei Chelast. Das Event läuft von 11:00 bis 14:00 Uhr. Wie bereits bei Trasla, könnt ihr das Community Day Taschenmonster auch dieses Mal wieder aus Eiern erhalten. Entsprechende Raids sind ebenfalls vorgesehen. Dadurch erhöht sich die Chance auf ein Chelast mit guten Werten. Pokémon aus Eiern und Raids haben mindestens 2 von 3 Sternen unter Bewertung.

Entwickelt ihr euer Chelast zu Chelterrar kann es die Attacke Flora-Statue lernen. Dafür hab ihr dieses Mal ein noch größeres Zeitfenster. Ihr könnt Chelcarain bis zu zwei Stunden nach Event entwickeln, damit es die Community Day exklusive Attacke erlernt. Ihr könnt das dreistündige Event also nutzen, um zunächst in Ruhe einige Chelast zu fangen und in den folgenden Stunden schauen, welche sich für eine Entwicklung besonders lohnen.

In aller Kürze

Was und Wann?

Pokémon GO September Community Day, 03. August 2019, 11:00 bis 14:00 Uhr MESZ

Pokémon GO September Community Day, 03. August 2019, 11:00 bis 14:00 Uhr MESZ Besonderes Pokémon:

Chelast

Chelast Entwicklungen:

Chelcarain (25 Bonbons), Chelterrar (100 Bonbons)

Chelcarain (25 Bonbons), Chelterrar (100 Bonbons) Boni während des Community Day:

Shiny Chelast und Entwicklungen, besondere Attacke „Flora-Statue“ für Chelterrar, wenn ihr Chelcarain bis zwei Stunden nach Eventende entwickelt, 3x Fang-Sternenstaub für das Fangen von Pokémon, 3-stündige Lockmodule

Shiny Chelast und Entwicklungen, besondere Attacke „Flora-Statue“ für Chelterrar, wenn ihr Chelcarain bis zwei Stunden nach Eventende entwickelt, 3x Fang-Sternenstaub für das Fangen von Pokémon, 3-stündige Lockmodule Wetterboost?

sonnig, klar (hierbei zählt nur das Wetter im Spiel, welches vom tatsächlichen Wetter abweichen kann)

Shop Angebote während des Pokémon GO September Community Day

Community Day Box (480 Münzen): 30 x Hyperball, 2 x Premium-Raid-Pass, 2 x Super-Brutmaschine, 1 x Sternenstück

Hyperbox (1480 Münzen): 14 x Premium-Raid-Pass, 10 x Super-Brutmaschine, 4 x Sternenstück, 4 x Rauch

Abenteuerbox (1480 Münzen): 15 x Super-Brutmaschine, 4 x Sternenstück, 4 x Rauch, 2 x Ei-Brutmaschine

Quelle: Niantic

Bildquelle: Niantic