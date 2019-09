The Legend of Zelda: Link’s Awakening Gewinnspiel

Die beliebte Spielereihe The Legend of Zelda erzählt die Geschichte rund um die Namensgeberin Zelda, die Prinzessin des Königreichs Hyrule und den mit Schwert und Schild bewaffneten Helden Link. Seit The Legend of Zelda im Jahr 1986 erstmals erschienen ist, wurden zahlreiche direkte Nachfolger und viele zusätzliche Varianten veröffentlicht.

Mit The Legend of Zelda: Link’s Awakening feiert am 20. September einer der beliebtesten Ableger der Zelda-Reihe seine Rückkehr. 26 Jahre nach der Game Boy-Version erscheint eine grafisch runderneuerte und spielerisch modernisierte Neuauflage für Nintendo Switch, die Fans des Originals und Neueinsteiger gleichermaßen begeistert.

Im Folgenden haben wir einige Fragen aus vorherigen The Legend of Zelda-Abenteuern zusammengetragen. Wenn Du die Antwort auf alle Fragen kennst, hast Du die Möglichkeit auf einen tollen Gewinn.

Zelda-Quiz:

1. In The Legend of Zelda: The Wind Waker erhält Link einen Taktstock vom roten Leuenkönig (auf Drakonia) Der Taktstock ist ein Item, das bisher nur in The Wind Waker auftaucht. Wozu braucht ihn Link?

A) um die Wolken zu verschieben

B) um den Wind zu dirigieren

C) um das magische Orchester zu leiten

2. Sein Heldenmut kommt Link in The Legend of Zelda: Ocarina of Time abermals zu Gute, denn er trifft auch in diesem Titel wieder auf das riesige Spinnenwesen Gohma. Dieses sieht von Spiel zu Spiel anders aus – aber ein Erkennungsmerkmal ist immer gleich. Welches?

A) Sie spuckt immer Feuerbälle.

B) Sie wird immer von Baby-Gohmas beschützt.

C) Ihre Schwachstelle ist immer das Auge.

3. In The Legend of Zelda: A Link to the Past befreit Link Prinzessin Zelda aus der Schattenwelt und den bösen Klauen von Ganon. Was sagt Link in dem Moment, als er Prinzessin Zelda befreit?

A) „Schnell weg von hier!“

B) „Schön, dass du noch schwebst!“

C) gar nichts

4. Na so was! Ein paar von Super Marios Gegnern haben sich in die Dungeons von Link‘s Awakening verirrt. Wie heißen die Kleinen noch gleich?

A) Shy-Guys

B) Koopas

C) Gumbas

5. Link ist ein Meister des Schwertkampfs. Trotzdem: Mit einer bestimmten Streitmacht macht Streiten keinen Sinn, weil Link auf jeden Fall den Kürzeren zieht. Welche Gegner sind gemeint?

A) die Hexen-Armada

B) ein wild gewordener Hühnerhaufen

C) eine Meute von Moblins

So funktioniert die Teilnahme am Gewinnspiel:

Ihr kennt die richtigen Antworten? Dann schickt diese per Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com mit dem Betreff „Zelda Gewinnspiel“. Teilnehmer die alle Antworten kennen, haben die Chance das Spiel The Legend of Zelda: Link’s Awakening für die Nintendo Switch zu gewinnen. In freundlicher Zusammenarbeit mit Nintendo verlose ich drei Exemplare des Spiels. Ihr habt damit die Chance, einer von drei glücklichen Gewinnern oder Gewinnerinnen zu werden.

Teilnahmeschluss ist der 30. September 2019, 23:59 Uhr.

Weitere Informationen findet ihr in den unten stehenden Teilnahmebedingungen.

Was ist The Legend of Zelda: Link’s Awakening?

Unser Held Link erleidet Schiffbruch und strandet auf der Insel Cocolint. Dort erwacht er am Strand, wo er von dem Mädchen Marin gefunden wird. Link möchte von der Insel fliehen, doch so einfach ist dieses Vorhaben nicht. Zunächst muss er auf der Insel zahlreiche Monster bekämpfen und Verliese erkunden. Dabei erwarten ihn zahlreiche Rätsel und gefährliche Bosse.

Gelingt es Link alle Verliese zu meistern, kann er schließlich den mysteriösen Windfisch wecken. Glücklicherweise findet Link während seines Abenteuers nützliche Items, die ihm bei der Erkundung von Cocolint helfen. Zum Beispiel die Pegasusstiefel, mit denen Link blitzschnell rennen kann.

Möchte sich Link einmal von seinem beschwerlichen Abenteuer erholen, warten spaßige Attraktionen auf ihn. Bei einem Greifarmspiel winken diverse Preise und am Angelteich kann Link auf den ganz großen Fang hoffen.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening ist eine Neuauflage des beliebten Game Boy Spiels und ab dem 20. September exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Für die Nintendo Switch wurde das Spiel vollständig überarbeitet.

Teilnahmebedingunen:

1. Teilnahmeschluss ist am 30. September 2019, 23:59 Uhr. Der Veranstalter ist nicht dafür verantwortlich, wenn wegen technischer Fehler oder aus irgendeinem anderen Grund eine Teilnahme nicht oder verspätet möglich ist.

2. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit einer Einwilligung der Erziehungsberechtigten teilnehmen.

3. Teilnahmeberechtigt ist nur, wer einem festen Wohnsitz in Deutschland oder Österreich hat.

4. Die Teilnahme erfolgt via Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com. Alle anderen Wege sind nicht zulässig. Jede Person kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Manipulation, falschen Personenangaben oder versuchter Mehrfachteilnahme kann ein Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

5. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt und ist nicht übertragbar. Ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Zu gewinnen gibt es 3 x ein Exemplar des Spiels The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Dies besteht aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild und New Super Mario Bros. U Deluxe für die Nintendo Switch. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Gewinnern einen alternativen Preis gleichen oder höheren Wertes zu schicken, sollte ein ausgeschriebener Preis nicht zur Verfügung stehen.

6. Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens im Falle eines Gewinns auf totallygamergirl.com Facebook „totallygamergirl“ und Twitter „@totalgamergirl“ veröffentlicht werden dürfen.

7. Sämtliche Angaben, die im Rahmen des Gewinnspiels erhoben werden, dienen nur der Durchführung des Gewinnspiels und werden darüber hinaus nicht gespeichert. Im Gewinnfall ist eine Anschrift nötig. Die Anschrift der Gewinner wird für den Versand an Nintendo übermittelt. Nintendo verschickt die Preise an die Gewinner.

8. Die Gewinner werden am Ende aus allen Teilnehmern mit den richtigen Lösungen per Zufallsverfahren ausgelost. Die Gewinner erhalten eine Gewinnbenachrichtigung an die bei der Teilnahme verwendete Email-Adresse. Die Gewinnbenachrichtigung muss innerhalb von drei Tagen unter Nennung von Vor- und Nachnamen sowie vollständiger Postanschrift per E-Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com bestätigt werden. Wird der Gewinn nicht in dieser Zeit oder nicht wie beschrieben bestätigt, verfällt der Gewinn und der Preis wird unter allen übrigen Teilnehmern neu verlost.

9. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen, aufzuschieben oder in für die Teilnehmer zumutbarer Weise zu verändern, falls unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Gewinnspiels hindern. Eine Haftung dafür gegenüber Teilnehmern, Gewinnern oder Dritten ist ausgeschlossen.

10. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel willigen Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Teilnehmer können ihre Einwilligung während des laufenden Gewinnspiels jederzeit widerrufen. Dafür ist eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com zu richten. Mit einem Widerruf scheidet der Teilnehmer aus dem Gewinnspiel aus.

11. Für das Gewinnspiel gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Sollten eine oder mehrere der oben aufgeführten Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die anderen Punkte der Teilnahmebedingungen davon unberührt.

Bildquelle: Nintendo