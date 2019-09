Forza Horizon 4 Series 14: Details zum Inhalt

Heute Nacht wurde im Rahmen eines Livestreams ein Blick auf Forza Horizon 4 Series 14 gewährt. Dank der Übertragung wissen Spieler schon jetzt, was sie mit der kommenden Series erwartet. Diese startet am 26. September 2019 und läuft – wie jede Series – vier Wochen. Eine Series in Forza Horizon 4 umfasst vier Saisons. Jede Saison (Jahreszeit) geht eine Woche.

Folgende Fahrzeuge kommen mit der neuen Series neu dazu:

2018 Ford F-150 Prerunner Deberti Design Truck

2018 McLaren 600LT Coupé

2019 McLaren 720S Spider

2018 Volkswagen #94 Volkswagen Motorsport ID. R Pikes Peak

Einige Änderungen und neue Features sind ebenfalls für das Forza Horizon 4 Series 14 Update angekündigt:

doppelte Fahrzeuge aus Wheelspins können direkt für die Hälfte des Preises verkauft werden (der Preis orientiert sich dabei an dem der Automesse)

individuelle Checkpoints können beim Route Creator geändert werden

Verbesserungen für die Suche nach Blaupausen

neue Erfolge

Mit den letzten Spielupdates wird langsam das Alter des Rennspiels bewusst. Während zunächst noch jeden Monat ein großes neues Feature kam, ist das Tempo nun etwas gemächlicher und die Änderungen sind vor allem Detailarbeit. Dennoch wird es auch künftig neue Inhalte für das Spiel geben. Die Entwickler haben dazu im Rahmen des Livestreams eine Grafik gezeigt. Diese zeigt, was bisher nach Launch passiert ist. In einer Ecke steht „And we`re not done yet …“.

Forza Horizon 4 Series 14 Belohnungen

Festival Spielliste:

50 %: CaddyLimo

80 %: Ferrari 166MM

Sommer:

50 %: McLaren 600LT

80 %: Honda NSX-R-’05

Die Prüfung: #25 RTR Mustang

Spielplatz: Chevy Camaro ’79

Saisonale Events: Honda Civic ’84, Ferrari 599XX E, Classic Race Suit

Herbst:

50 %: Mini JCW ’12

80 %: Koenigsegg One

Die Prüfung: #94 VW I.D.R

Spielplatz: Dab

Saisonale Events: Jeep Wrangler DD, Alfa Romeo 8C FE, M-B E63

Winter:

50 %: Ford F-150 DD

80 %: Caddy Escalade

Die Prüfung: Aventador FE

Spielplatz: Bone Shaker

Saisonale Events: Ford Mustang ’69, Ford XB Falcon, BMW M3-GTR

Frühling:

50 %: Pontiac GTO ’65

80 %: Chevy Impala ’96

Die Prüfung: Chicken Suit

Spielplatz: Hoonigan Fiesta

Saisonale Events: Reventon FE, Morris Traveller, 720 S Spider

Quellen: Reddit 1, Reddit 2, ForzaMotorsport.net

Bildquelle: Playground Games

Vielen Dank an Marcel, für den Hinweis zu dieser News.