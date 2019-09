Borderlands 3 Items an Freunde schicken – Quick Guide

Für viele Borderlands 3 Spieler dürfte eine Sache besonders interessant sein: Loot. Den könnt ihr sogar kinderleicht mit euren Freunden teilen. Selbst dann, wenn ihr mit ihnen nicht in einer Sitzung spielt, oder wenn diese offline sind. Die Funktion ist allerdings leicht zu übersehen. Wir ihr eure Borderlands 3 Items ganz fix an eure Freunde senden könnt, ist daher Thema dieses Quick Guide.

Möglich macht es das neue Postsystem. Ihr erreicht euren Briefkasten, indem ihr das Menü aufruft – nicht das Echo-Menü. Dort geht ihr in die Kategorie Social (zweiter Punkt von oben), wo ihr im vierten und letzten Reiter euren Briefkasten findet. Gelegentlich erhaltet ihr auch vom Spiel Post. Deutlich interessanter ist jedoch die Möglichkeit Items an Freunde zu senden und natürlich auch Gegenstände von diesen zu erhalten.

Ihr könnt zum Beispiel überflüssige Skins an einen Freund senden oder nicht benötigte Items wie Waffen. Diese Möglichkeit ist etwa dann nützlich, wenn ihr Gegenstände für eine Klasse findet, die ihr nicht spielt und daher auch nicht verwenden könnt. Oder aber ihr habt eine gute Waffe, aber könnt sie mit eurem Build nicht gebrauchen.

Ihr findet, etwas ist bei einem Freund viel besser aufgehoben? Wählt im Briefkasten „Mail senden“. Ihr seht in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, welche Taste dafür nötig ist. Nun müsst ihr ein Item wählen, welches ihr verschicken möchtet und außerdem einen Freund. Um in Borderlands 3 Items an einen Freund oder eine Freundin zu schicken, müsst ihr miteinander auf der Plattform befreundet sein. Zum Beispiel bei Xbox LIVE oder PSN. Bedenkt zudem, dass das Item nach Versand weg ist. Ist eine Mail einmal verschickt, kann diese nicht mehr zurückgeholt werden. Das Spiel warnt euch allerdings, bevor ihr etwas versendet. Wenn ihr nicht schnell durch die Menüs klickt, sind also keine Unfälle zu erwarten.

Natürlich funktioniert das Mailsystem des Spiels auch umgekehrt. Auch ihr könnt Post von euren Freunden erhalten.

Achtung, die Mails bleiben nicht ewig in eurem Postfach. Geht ihr in euren Posteingang seht ihr dort die verbleibenden Tage. Es schadet also nicht, sich vorher abzusprechen und sicherzustellen, dass die Post auch aus dem Posteingang genommen wird. Erhaltet ihr Post von einem Freund, ploppt im Spiel übrigens eine Benachrichtigung auf.

Ihr habt für ein Item keine Verwendung? Dann könnt ihr auch Ablehnen auswählen.

Es gibt sogar eine Trophäe / Einen Erfolg, wenn ihr einen Gegenstand verschickt. Dieser nennt sich „Waffen-Buddys!“. Schickt ein beliebiges Item via Mailsystem an einen Freund und die Trophäe / der Erfolg ist euch.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Borderlands 3