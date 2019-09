Für den aktuellen Weekly benötigt ihr den 2013 Dodge SRT Viper GTS. Der Name Horizon-Jubiläum spielt übrigens auf den ersten Serienableger an. Das Coverfahrzeug von Forza Horizon war nämlich die Viper, die wir für den aktuellen Weekly fahren sollen. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 39 – Horizon-Jubiläum erfahrt ihr, was zu tun ist.

Kapitel 1 – Amerikanische Ikone

Wie bereits eingangs erwähnt, ist die 2013 Dodge SRT Viper GTS gefragt. Fehlt euch diese, könnt ihr sie günstig eurem Fuhrpark hinzufügen. Der Wert bei der Automesse beträgt 95.000 Credits. Für Kapitel 3 habe ich das Fahrzeug direkt mit einem S1 900 Tuning aufgewertet.

Kapitel 2 – Rohe Kraft

Die erste Aufgabe für eure Viper sind 10 Lackschaden-Fähigkeiten. Die habe ich auf der Autobahn erledigt. Eine gute Alternative ist Stadtverkehr. Streift andere Fahrzeuge, um die Fähigkeit zu bekommen. Hier kann es helfen, etwas vom Gas zu gehen, um nicht mit maximaler Geschwindigkeit zu fahren, dafür aber kontrollierter.

Kapitel 3 – Augen zu und durch

Weiter geht es mit dem Sieg in 3 Straßenszeneveranstaltungen. Hier sind Blaupausen und damit auch kurze Mogelstrecken ausgeschlossen – da keine erstellt werden können. Ich nutze gern das Rennen „Edinburgh, New Town“. Ihr findet es in der Stadt. Das Rennen ist kurz und die KI tut sich mit der Stadt meist sehr schwer. Daher ist ein Sieg hier nur schwer zu verfehlen.

Die Rennen von Straßenszene gelten als die schwersten im Spiel. Fallen sie euch schwer, könnt ihr die Schwierigkeit reduzieren und Fahrhilfen als Unterstützung nehmen. Nicht jedem fallen die Nachtrennen leicht.

Kapitel 4 – Achtung, bitte Platz machen

Zum Abschluss sind 750.000 Fähigkeitswertung gefragt. Die müssen nicht in einer Kombo erreicht werden. Mit der Auto-Meisterung könnt ihr die Aufgabe etwas beschleunigen. Mit Glück erwischt ihr auch ein Fähigkeitslied.

Fahrt ihr wie ich das New Town Rennen für Kapitel 3, könnt ihr direkt die Straße weiterfahren und im Umland der Stadt Landschaftsbau, Drifts und Sprünge kombinieren. Die Punkte gehen so ziemlich flott. Natürlich eignet sich jeder beliebige andere Spot, den ihr mögt. Gute Alternativen sind die Autobahn (Seitenstreifer, Geschwindigkeit, Beinahetreffer, Drifts …) oder der Strand (Sprünge, Drifts, Zerstörung, Seitenstreifer …). Hier findet ihr eine Übersicht mit Fähigkeiten im Spiel.

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4