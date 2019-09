Borderlands 3 Wächterrang Guide

In Borderlands 2 und The Pre-Sequel gibt es den sogenannten Badass-Rang. Schließt ihr in den Spielen Herausforderungen ab, erhaltet ihr Token, mit denen ihr bestimmte Werte erhöhen könnt. Alten Hasen wird in Borderlands 3 rasch auffallen, dass das Spiel ebenfalls Herausforderungen bietet. Ein Blick in das ECHO-Menü enttäuscht dann allerdings. Weit und breit keine Spur vom bekannten System. Weil es in Borderlands 3 keinen Badass-Rang gibt und die Herausforderungen nur noch Belohnungen wie Eridium geben. Es gibt allerdings einen Ersatz, der nach ähnlichem Prinzip funktioniert. Dieser nennt sich Wächterrang und ist Thema in diesem Guide.

Im ECHO-Menü findet ihr den Wächterrang im letzten Reiter. Viel bringt der euch zu Spielbeginn jedoch nicht. Eine Meldung weist darauf hin, dass das Spiel zunächst durchgespielt werden muss. Die ersten Stunden ist der Wächterrang also nicht verfügbar. Ihr schaltet den Menüpunkt erst richtig frei, wenn ihr einmal die Story erfolgreich abgeschlossen habt. Die Borderlands 3 Story bietet 23 Kapitel und ein Spieldurchlauf dauert – ungefähr – 20 Stunden. Wenn ihr relativ flott spielt, nicht penibel alle Nebenquests erfüllt und schwerer erreichbare Claptraps und Co. ignoriert, wenn ihr sie nicht auf Anhieb findet.

Der Wächterrang muss nur einmal freigeschaltet werden. Anschließend steht er allen Charakteren zur Verfügung – unabhängig vom Fortschritt in der Story und Level.

Habt ihr den Borderlands 3 Wächterrang freigeschaltet, erweitert sich euer HUD um eine Leiste, die lilafarben ist und sich durch den Erhalt von Erfahrungspunkten füllt. Die Leiste ist über dem Balken, der den EXP-Fortschritt für den nächsten Level anzeigt. Jedes Mal, wenn ihr die Leiste gefüllt habt, gibt es eine Wächtermarke.

Die Wächtermarken könnt ihr in drei Kategorien investieren: Kämpfer, Heiler und Jäger.

Borderlands 3 Wächterrang Bonuswerte

Kämpfer

Nahkampfschaden

Granatenschaden

Schusswaffen-Schaden

Schusswaffen-Feuerrate

Fahrzeugschaden

Heiler

KUDL-Dauer

KUDL-Bewegungsgeschwindigkeit

Maximale Gesundheit

Schildkapazität

Schild-Ladeverzögerung

Schild-Ladegeschwindigkeit

Jäger

Zielgenauigkeit

Action-Skill-Abklingzeit

Glück (Häufigkeit seltener Drops)

Rückstoßreduzierung

Nachladegeschwindigkeit

KUDL steht für Kämpfe um dein Leben und ist quasi ein Downstate. Verliert ihr Schild und alle Lebenspunkte, beginnt der KUDL-Modus. Gelingt es euch einen Feind zu töten, bevor die KUDL-Leiste leer ist, steht ihr wieder auf. Ansonsten sterbt ihr endgültig und müsst respawnen.

Löst ihr eine Wächtermarke aus, stehen euch aus jedem Tree immer zwei zufällige Optionen zur Auswahl. Jede ausgegebene Wächtermarke zählt für die Wächterbelohnungen. Die drei Wächterbelohnungen Trees seht ihr auf der rechten Bildschirmhälfte. Oben drüber ist der jeweilige Zähler. Für 10, 15, 25, 35, 50 und 75 investierte Marken gibt es eine Wächterbelohnung.

Borderlands 3 Wächterbelohnungen

Kämpfer

Waffen-Skin „Roter Sand“ (10 Marken)

Innerer Zorn – + 10 % Schusswaffen-Schaden für alle Schüsse bei KUDL (15 Marken)

Overkill – überschüssiger Schaden bei einem Kill wird dem nächsten Schuss hinzugefügt (25 Marken)

Spieler-Skin „Urban Blammo“ (35 Marken)

K-K-Kombo – erhöht mit jedem Schuss den Waffenschaden eine Sekunde um 2 % (50 Marken)

Hohlspitzgeschosse – (75 Marken)

Heiler

Waffen-Skin „Zäh wie Leder“ (10 Marken)

Widerstandsfähig – kommt mit voller Gesundheit und vollen Schilden aus KUDL (15 Marken)

Von wegen todgeweiht – Ermöglicht den Einsatz von Zielvorrichtungen und entfernt Ziel-Strafen in KUDL (25 Marken)

Spieler-Skin „Sechskantschraube“ (35 Marken)

Schild-Neustart – Tötung eines Feindes löst Schildregeneration aus (50 Marken)

Notfallreaktion – verbesserte Schild-Ladeverzögerung und -Ladegeschwindigkeit, basierend auf fehlender Gesundheit (75 Marken)

Jäger

Waffenskin „Todernst“ (10 Marken)

Patronensammler – Munitions-Pickups bringen zusätzlich +15 % (15 Marken)

Granate dran – regeneriere alle 10 Kills eine Granate (25 Marken)

Spieler-Skin „Helles Brennen“ (35 Marken)

Aufgefüllt – Action-Skil Abklinggeschwindigkeit erhöht sich bei vollen Schilden (50 Marken)

Schatzjäger – erhöht nach jedem Kill das Glück für 10 Sekunden

Achtung, der Wächterrang gilt für all eure Charaktere. Erhöht ihr beispielsweise primär den Nahkampfschaden, da ihr mit Amara ein Nahkampf-Build spielt, könnt ihr nicht bei einem anderen Charakter die Marken anders verteilen. Die Wächterbelohnungen stehen ebenfalls direkt allen Charakteren zur Verfügung. Möchtet ihr andere Boni, müsst ihr neue Marken verdienen.

Die Skins, die ihr über die Wächterbelohnungen erhaltet, müsst ihr nicht abholen oder dergleichen. Sie werden direkt freigeschaltet und können von euch verwendet werden.

Borderlands 3 Wächterrang in aller Kürze

Gibt es einen Badass-Rang in Borderlands 3? Nein, nur Herausforderungen.

Nein, nur Herausforderungen. Wie wird der Wächterrang in Borderlands 3 freigeschaltet? Einmal das Spiel durchspielen.

Einmal das Spiel durchspielen. Muss der Wächterrang für jeden Charakter freigeschaltet werden? Nein, einmal freigeschaltet, steht er allen Charakteren zur Verfügung.

Nein, einmal freigeschaltet, steht er allen Charakteren zur Verfügung. Wie verdient man Wächtermarken? Erfahrungspunkte sammeln und die lilafarbene Leiste füllen für je einen Punkt.

Erfahrungspunkte sammeln und die lilafarbene Leiste füllen für je einen Punkt. Sind die Wächterrang Boni charakterübergreifend? Ja, sind sie.

Ja, sind sie. Sind die Wächterrang-Belohnungen charakterübergreifend? Ja, sind sie.

Ja, sind sie. Müssen die Wächterrang-Skins abgeholt werden? Nein, ihr erhaltet sie direkt bei Freischaltung.

Nein, ihr erhaltet sie direkt bei Freischaltung. Hat der Borderlands 3 Wächterrang ein Cap? Ja, 15 pro Bonus ist das Maximum.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Borderlands 3