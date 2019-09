Forza Horizon 4 Oktober Community Challenge – Einmal noch im Kreis herum

Walk(er) in Greendale: Auf der Karte sieht die Strecke sehr einfach aus. Man kann sie mit A-Tuning schnell und flüssig fahren, sie bietet aber doch einige interessante Kurven und Bremspunkte. Der Honda ist ein typisches Auto in der „The Fast and the Furious“ Reihe. Oktober ist „Fast“, November, der Monat in dem Peter Walker verunglückte, wird – hoffentlich – „Furious“.

Gartenarbeit: Es ist zwar ein Querfeldein-Startpunkt, die Strecke führt aber ausschließlich über markierte Straßen – nur gegen Ende der Runde durch Wasser. An einigen Stellen sind die Checkpoints so gesetzt, dass man durchaus in die Botanik ausweichen kann. Etwas kritisch ist die 90° Rechtskurve nach dem Tunnel. Rechtzeitig aufs Bremspedal(!) hilft ungemein, weil man sonst über die Kuppe fast geradeaus in die Bäume fliegt.