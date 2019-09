Arise: A Simple Story erscheint Anfang Dezember

Techland Publishing hat den Erscheinungstermin für Arise: A Simple Story via Pressemitteilung bekannt gegeben. Das Adventure erscheint am 03. Dezember 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Version wird über den Epic Games Store angeboten.

Arise: A Simple Story erzählt die Geschichte eines Lebens. Euer Abenteuer beginnt mit dem Erwachen im Limbus. Von einem verschneiten Berg hinab sendet euch ein Licht Zeichen und ihr beginnt eine Wanderung zu diesem Licht. Eine Reise durch das Leben des Protagonisten. Ihr erlebt die Glücksmomente dieses Lebens, aber eben auch die Schicksalsschläge. In Arise: A Simple Story habt ihr die Gabe, Zeit zu beeinflussen.

Euch gefällt das Konzept des Spiels? Dann könnt ihr unten noch einen Blick in den Ankündigungstrailer werfen.

Quelle: Techland Publishing Pressemitteilung

Bildquelle: Techland Publishing