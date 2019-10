Borderlands 3: Fünfwöchiges Event angekündigt

Borderlands feiert im Oktober 10-jähriges Jubiläum und ihr könnt in Borderlands 3 mitfeiern. Möglich macht es ein fünfwöchiges Event. Los geht es noch heute, mit der sogenannten Boss-Woche. Diese bleibt bis zum 08. Oktober 17:59 Uhr MESZ aktiv. Während der ersten Eventwoche habt ihr bei Bossen eine erhöhte Chance auf einzigartige legendäre Items. Die folgende Übersicht zeigt euch, was ihr bei welchen Bossen an Loot farmen könnt:

Mouthpiece hat eine erhöhte Chance, eine Gatling Gun fallenzulassen

hat eine erhöhte Chance, eine Gatling Gun fallenzulassen KillaVolt hat eine erhöhte Chance, eine Brainstormer fallenzulassen

hat eine erhöhte Chance, eine Brainstormer fallenzulassen Gigahirn hat eine erhöhte Chance, eine Nagata fallenzulassen

hat eine erhöhte Chance, eine Nagata fallenzulassen Katagawa-Ball hat eine erhöhte Chance, eine Rectifier fallenzulassen

hat eine erhöhte Chance, eine Rectifier fallenzulassen Katagawa hat eine erhöhte Chance, legendäre Klassen-Mods (für alle Kammer-Jäger) fallenzulassen

hat eine erhöhte Chance, legendäre Klassen-Mods (für alle Kammer-Jäger) fallenzulassen Der Wüter hat eine erhöhte Chance, eine Kill-o‘-the-Wisp fallenzulassen

hat eine erhöhte Chance, eine Kill-o‘-the-Wisp fallenzulassen Die Wache hat eine erhöhte Chance, eine Echo fallenzulassen

hat eine erhöhte Chance, eine Echo fallenzulassen GenIVIV hat eine erhöhte Chance, eine Ten Gallon fallenzulassen

hat eine erhöhte Chance, eine Ten Gallon fallenzulassen Aurelia hat eine erhöhte Chance, eine Creeping Death fallenzulassen

hat eine erhöhte Chance, eine Creeping Death fallenzulassen Die Grabwache hat eine erhöhte Chance, eine Ear Maggot fallenzulassen

hat eine erhöhte Chance, eine Ear Maggot fallenzulassen Pain und Terror haben eine erhöhte Chance, legendäre Klassen-Mods (für alle Kammer-Jäger) aufzubinden

haben eine erhöhte Chance, legendäre Klassen-Mods (für alle Kammer-Jäger) aufzubinden Troy hat eine erhöhte Chance, eine Nova Berner fallenzulassen

hat eine erhöhte Chance, eine Nova Berner fallenzulassen Tyreen hat eine erhöhte Chance, eine Bitch fallenzulassen

Ihr habt schon auf Level 50 gespielt und die Story abgeschlossen? Dann lohnt es sich, die Bosse im Chaos-Modus und / oder im WKJM zu farmen, um die Chance auf den gewünschten Loot zu erhöhen. Dank Chaos-Modus kommt ihr auch ohne WKJM an höherstufigen Loot. Um den Chaos-Modus zu nutzen, müsst ihr die Story abgeschlossen haben. Auf der Sanctuary III könnt ihr dann Chaos 1, 2 oder 3 aktivieren.

Wie geht es nach der Borderlands 3 Boss-Woche weiter? Auch hierzu gibt es eine Übersicht:

Woche 1 (1.-7. Oktober): Bonus-Boss-Beute!

Woche 2 (8.-14. Oktober): Jagd auf seltene Spawns!

Woche 3 (15.-21. Oktober): Zeig mir das Eridium!

Woche 4 (22.-28. Oktober): Chaos auf Twitch!

Woche 5 (29. Oktober bis 4. November): Das ist ein Geheimnis…

Die Boni für die jeweiligen Borderlands 3 Events werden jeden Montag bekannt gegeben.

Der erste Teil der beliebten Borderlands-Reihe erschien am 20. Oktober 2009. Seitdem haben Millionen Spieler Pandora und die Galaxie auf der Suche nach Loot bereist. Seit ihr auch ein Spieler der ersten Stunde?

Quelle: offizielle Borderlands Website

Bildquelle: Gearbox, 2K Games