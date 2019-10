Forza Horizon 4 Oktober Community Challenge Zeiten

Wie gewohnt werden auch die Zeiten für die Forza Horizon 4 Oktober Community Challenge in einem separaten Beitrag erfasst, um die Übersicht zu wahren. Zeiten können auf den gewohnten Wegen eingereicht werden. Ihr habt unter anderem die Möglichkeit, diese unter dieser News in die Kommentare zu posten oder mir eine Mail an christine@totallygamergirl.com mit dem Betreff „Forza Horizon 4 Oktober Challenge“ zu schicken.



Unter diesem Beitrag sind ausdrücklich nur Zeiten für die Forza Horizon 4 Oktober Community Challenge gewünscht. Diskussionen können an anderer Stelle – zum Beispiel unter dem Beitrag zur Challenge – stattfinden.

Zeiten gelten ab dem 01. Oktober 2019, 00:01 Uhr. Zeiten müssen bis zum 31. Oktober 2019, 23:59 Uhr eingereicht werden, um berücksichtigt zu werden.

Habt ihr euch noch nicht über die Oktober Challenge informiert, könnt ihr hier alle wichtigen Details nachlesen.

Bildquelle: Eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 4