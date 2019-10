Forza Horizon 4 Preorder Autos aus dem Stream werden an alle Spieler verschenkt

Kürzlich verschenkten die Entwickler von Forza Horizon 4 Preorder Autos über einen Livestream. Dabei kam es jedoch zu technischen Schwierigkeiten. Darüber hinaus sorgte die Aktion in der Community des Spiels für hitzige Diskussionen, da nicht jeder den Stream verfolgen konnte. Diese dürften mit der neusten Ankündigung des Supports allerdings verstummen.

Dieser hat entschieden, allen Forza Horizon 4 Spielern den 2017 Nissan GT-R PO und den 2017 Mercedes AMG GT R PO aufgrund der technischen Probleme zu schenken. Ihr solltet die Fahrzeuge bereits über das Postsystem des Spiels erhalten haben. Eure Nachrichten könnt ihr über das Menü abrufen. Ihr findet sie unter Geschenke und könnt sie von dort kostenlos herunterladen und anschließend im Spiel nutzen.

We experienced some technical difficulties when gifting cars to everyone who watched the Forza Monthly show. We have decided to go ahead and Gift both the 2017 Nissan GT-R Preorder Car and the 2017 Mercedes-AMG GT R Preorder Car to everyone in the game. #ForzaHorizon4

