Forza Horizon 4 Update behebt Playlist Fehler

Mit dem kürzlich veröffentlichten Forza Horizon 4 Series 14 Update kam auch ein Fehler in das Spiel, der sich auf den Fortschritt bei der Playlist ausgewirkt hat. Dank einem Hotfix ist der Bug nun Geschichte. Trotz Update kann es möglich sein, dass ihr in den Serienverlauf müsst, damit die Prozente wieder korrekt sind. Diesen könnt ihr aufrufen, wenn ihr im Spiel in die Festival-Spielliste geht und dort dann „Serienverlauf ansehen“ auswählt.

Mit dem neuesten Forza Horizon 4 Update wurde außerdem das Audioproblem beim Porsche 718 Cayman behoben. Darüber hinaus merzt das Update zwei kleinere Fehler aus, die nicht näher benannt werden. Die Patchnotes findet ihr unten.

Forza Horizon 4 Update vom 01. Oktober 2019 Patchnotes

Version Number

PC: 1.351.461.2

1.351.461.2 Xbox: 1.351.461.0

Cross-Platform Fixes

Festival Playlist completion stats being incorrectly reported. Players may need to go into their old playlist history in order to get past playlists to update correctly

Fixes the audio for the Porsche 718 Cayman

Two minor crash fixes

