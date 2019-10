Persona 5 Royal soll im März bei uns erscheinen

Jüngst ist die neueste Ausgabe der Game Informer erschienen. Im Heft ist auch ein Interview zur Pesona Serie zu finden. Laut dem Interview soll Persona 5 Royal im März 2020 erscheinen. Damit wird der Zeitraum für den Release weiter eingegrenzt. Atlus hatte bisher nur von Frühjahr 2020 gesprochen.

Persona 5 Royal ist eine erweitere Version von Persona 5. Zu den neuen Inhalten gehören unter anderem die neuen Charaktere Kasumi Yoshizawa und Takuto Maruki. Im Spiel erhaltet ihr zudem Einblick in das dritte Semester. Dazu kommen neue Bereiche in der Stadt, neue Songs, PlayStation 4 Pro Support und eine Reihe von Quality of Life Features.

Quelle: Game Informer via Persona Central

Bildquelle: Atlus