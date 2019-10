Für den aktuellen Weekly benötigt ihr den 2014 Lamborghini Huracán. Der Coverstar von Forza Horizon 2. Das Spiel ist am 30. September 2014 für die Xbox 360 erschienen. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 40 – Horizon-2-Jubiläum erfahrt ihr, was ihr für den neuen Weekly #Forzathon tun müsst.

Kapitel 1 – Wie ein Hurrikan

Ihr müsst in dieser Woche den Weekly mit dem 2014 Lamborghini Huracán LP 610-4 absolvieren. Diesen gibt es nicht bei der Automesse. Habt ihr den Wagen nicht, könnt ihr ihn über das Auktionshaus erhalten. Mit Glück bekommt ihr ihn dort relativ günstig. Der Wagen ist leider derzeit nicht über die Spielliste oder den #Forzathon-Shop zu bekommen.

Kapitel 2 – Wind, Sturm und Feuer

Ihr sollt eine Abrissbirnen-Fähigkeit erhalten. Dafür müsst ihr eine ganze Menge Zeug zerstören. Egal ob Mauern, Zäune, Bäume oder andere Objekte – fahrt kaputt, was kaputt gefahren werden kann, bis die Fähigkeit angezeigt wird. Ihr müsst dafür einige Objekte zerstören – deutlich mehr, als für Ultimative Zerstörung benötigt wird. Ein guter Spot sind zum Beispiel Landstraßen, an denen Zäune, Bäume und Mauern sind. Der Greendale Airstrip (südlich von Edinburgh) ist ebenfalls super geeignet, da dort allerlei Absperrungen und Co. rumstehen.

Ich bin für die Fähigkeit direkt an den Strand und habe dort den Kram an der Straße genommen. So könnt ihr gleich eine Kombo für Kapitel 3 aufbauen.

Kapitel 3 – Arenabulle

Ihr braucht Punkte, Punkte und mehr Punkte. Gefragt ist eine Fähigkeitswertung von 1 Million. Reiht Fähigkeiten eurer Wahl aneinander und treibt den Kombozähler in die Höhe. Wie bereits erwähnt, eignen sich die Dünen super. Alternativ geht auch die Autobahn. Entscheidet, was euch gut liegt und reiht primär diese Fähigkeiten aneinander.

Je höher die Kombo, desto schneller geht es. Es ist jedoch nicht nötig, die Aufgabe mit einer einzigen Kombo zu erledigen. Mit ein paar Fähigkeitspunkten könnt ihr die Aufgabe beschleunigen. Schaltet vor allem die Möglichkeit frei, den Zähler auf bis zu 6 zu erhöhen.

Kapitel 4 – Sind wir schon da?

Zum Abschluss sind 12,9 Kilometer gefragt. Die könnt ihr erfahren, wo ihr möchtet. Habt ihr es eilig, bietet sich die Autobahn an. Ihr könnt allerdings auch Rennen fahren und dabei ein paar Credits und Einfluss sammeln, saisonale Ziele soweit möglich erledigen oder einfach die Landschaft genießen und über ein paar Landstraßen fahren.

Aufgaben dieser Art funktionieren bei manchen Spielern nicht problemlos. Üblicherweise hilft es bei nicht steigendem Zähler, die FPS für die Aufgabe auf 30 zu limitieren. Dies ist auf dem PC über die Einstellungen möglich und bei der Xbox One X, indem ihr im Grafikmodus spielt und nicht im Performancemodus.

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4