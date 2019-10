Pokémon GO Oktober Community Day startet heute

Heute ist Pokémon GO Oktober Community Day. Im Fokus steht dabei die Kreatur Knacklion. Als besondere Attacke für Libelldra gibt es Erdkräfte. Auch dieses Mal habt ihr wieder nach Ende des Events zwei Stunden Zeit für die Entwicklung. Los geht es heute um 11:00 Uhr Ortszeit. Feierabend ist um 14:00 Uhr. Anschließend bleibt bis 16:00 Uhr Zeit für Entwicklungen. So könnt ihr zunächst in aller Ruhe Knacklion fangen und dann die besten Exemplare entwickeln. Wie gewohnt habt ihr auch wieder die Chance auf ein Shiny.

In aller Kürze

Was und Wann?

Pokémon GO Oktober Community Day, 12. Oktober 2019, 11:00 bis 14:00 Uhr MESZ

Pokémon GO Oktober Community Day, 12. Oktober 2019, 11:00 bis 14:00 Uhr MESZ Besonderes Pokémon:

Knacklion

Knacklion Entwicklungen:

Vibrava (25 Bonbons), Libelldra (100 Bonbons)

Vibrava (25 Bonbons), Libelldra (100 Bonbons) Boni während des Community Day:

Shiny Knacklion und Entwicklungen, besondere Attacke „Erdkräfte“ für Libelldra, wenn ihr Vibrava bis zwei Stunden nach Eventende entwickelt, 3x Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon, 3-stündige Lockmodule

Shiny Knacklion und Entwicklungen, besondere Attacke „Erdkräfte“ für Libelldra, wenn ihr Vibrava bis zwei Stunden nach Eventende entwickelt, 3x Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon, 3-stündige Lockmodule Wetterboost?

sonnig, klar (hierbei zählt nur das Wetter im Spiel, welches vom tatsächlichen Wetter abweichen kann)

Shop Angebote während des Pokémon GO Oktober Community Day

Community Day Box (480 Münzen): 30 x Hyperball, 2 x Super-Brutmaschine, 2 x Sternenstück, 2 x Glücks-Ei

Hyperbox (1480 Münzen): 15 x Premium-Raid-Pass, 5 x Super-Brutmaschine, 4 x Sternenstück, 4 x Lockmodul

Abenteuerbox (1480 Münzen): 12 x Super-Brutmaschine, 4 x Sternenstück, 4 x Ei-Brutmaschine, 2 x Lockmodul

Quelle: Niantic

Bildquelle: Niantic