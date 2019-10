Borderlands 3: Show me the Eridium Event startet heute

Die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum von Borderlands gehen heute in die dritte Runde. Gefeiert wird in Borderlands 3. Wie auch beim letzten Event müsst ihr zunächst einen Mikropatch herunterladen. Zur Verfügung steht dieser ab 18:00 Uhr. Startet euer Spiel und verweilt dann etwas im Hauptmenü, damit der Mikropatch installiert werden kann. Anschließend kann die Jagd auf Eridium starten.

In der Eventwoche gibt es in Borderlands 3 vermehrt Eridium. Ihr könnt dieses sogar von einfachen Gegnern als Beute erhalten. Spielt ihr im Chaosmodus, ist die Droparte für Eridium erhöht. Die perfekte Gelegenheit, um ein bisschen davon bei Crazy Earl auszugeben. Er bietet euch für die Währung unter anderem Skins und Köpfe an. Eridium könnt ihr außerdem bei Moxxi an einem Spielautomaten investieren. Auch dort kommen mit Glück ein paar nette Sachen raus. Praktischerweise erhaltet ihr sowohl am Automaten als auch bei Crazy Earl Rabatt. Es lohnt sich also, das erfarmte Zeug direkt wieder rauszuhauen. Automat und Earl findet ihr auf der Sanctuary III.

Bis heute Abend läuft in Borderlands 3 noch das Rare Spawns Event. Das heute beginnende Eridium Event wird bis zum 22. Oktober laufen.

Quelle: Borderlands 3 Website

Bildquelle: Gearbox