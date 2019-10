Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Innocence und Wild im Owner Shop

Asari und Mummy haben im Regal des Dead or Alive: Xtreme 3: Scarlet Owner Shop ihren Platz geräumt. Unter Specials sind nun bis zum 23. Oktober die beiden Sets Innocence und Wild zu finden. Damit ist die gewohnte Rotation wieder zurück. In der letzten Woche wich das Spiel davon ab und bot unerwartet Asari und Mummy an.

Ein Swimsuit aus dem Set Innocence schlägt mit 600.000 Zack Dollar zu Buche. Möchtet ihr mit Premium Tickets zahlen, müsst ihr 12 Tickets pro Stück zahlen oder 108 für das gesamte Set. Wild kostet je Swimsuit 900.000 Zack Dollar oder 18 Tickets. Der Setpreis beträgt 162 Premium Tickets.

Innocence

Innocence A: Kasumi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Innocence B: Marie Rose „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Innocence C: Honoka „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Innocence D: Helena „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Innocence E: Leifang und Nyotengu „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Innocence F: Momiji und Leifang „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Innocence G: Ayane „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Innocence H: Kokoro „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Innocence I: Hitomi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Wild

Wild A: Helena und Leifang „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Wild B: Momiji „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Wild C: Marie Rose „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Wild D: Kasumi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Wild E: Kokoro „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Wild F: Ayane „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Wild G: Hitomi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Wild H: Nyotengu „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Wild I: Honoka und Leifang „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Im Beitragsbild seht ihr Hitomi in Wild C und unten Marie Rose in Innocence B.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Koei Tecmo